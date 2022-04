Policjanci z komisariatu w Oliwie pilotowali samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 12.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę policjanci z komisariatu w Oliwie, w trakcie pełnionej służby, udzielili pomocy rodzącej kobiecie. Dzięki sprawnemu pilotażowi samochodu, w którym znajdowała się przyszła mama, dotarła ona do szpitala na czas, gdzie uzyskała profesjonalną opiekę.

Dzielnicowa mł. asp. Ewa Kulas oraz policjant kryminalny z komisariatu w Oliwie w sobotę, 9 kwietnia 2022 r. około godziny 14.30, zmierzyli się z nietypowym zdarzeniem. W trakcie przejazdu na interwencję na al. Grunwaldzkiej przy radiowozie zatrzymał się mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Hyundai. Był on wyraźnie zdenerwowany i poprosił funkcjonariuszy o pomoc w szybkim przejeździe do jednego z gdańskich szpitali na oddział ginekologiczno-położniczy, gdyż w pojeździe znajdowała się jego żona, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Z uwagi na potrzebę pilnego dotarcia do szpitala policjanci podjęli decyzję o pilotażu pojazdu przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po wcześniejszym udzieleniu kierowcy krótkiego instruktażu jak ma zachować się w trakcie przejazdu, ruszyli przez zatłoczone w godzinach szczytu miasto.

Dzięki sprawnym działaniom mundurowych rodząca kobieta szybko trafiła do szpitala, gdzie została przekazana pod fachową opiekę medyków, aby dziecko mogło przyjść na świat w bezpiecznych warunkach.

(KWP w Gdańsku / sc)