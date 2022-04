Pobił i obrabował seniorkę Data publikacji 12.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Kluczach, w powiecie olkuskim, zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który dokonał rozboju na 83-latce. Napastnik uderzał seniorkę po głowie drewnianym taboretem, grożąc jej pozbawieniem życia, a następnie zabrał kobiecie pieniądze. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, kilka dni wcześniej opuścił zakład karny.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 9 kwietnia 2022 r. około godziny 15.00 w Kluczach. Kobieta wpuściła do mieszkania znajomego, który wszedł do środka pod pretekstem skorzystania z toalety. 83-latka znała swojego oprawcę i nie podejrzewała, że mężczyzna może mieć wobec niej złe zamiary.

W pewnym momencie mężczyzna zaczął szarpać 83-latkę. Chwycił za kuchenny nóż i groził jej pozbawieniem życia. Następnie drewnianym taboretem zaczął okładać seniorkę po głowie, żądając przy tym wydania pieniędzy. W obawie o własne życie kobieta dała mężczyźnie 200 złotych. Napastnik zabrał pieniądze i uciekł w nieznanym kierunku.

Zaalarmowani o zdarzeniu miejscowi policjanci, udzielili pokrzywdzonej pierwszej pomocy. Następnie ustalili dane, a także rysopis mężczyzny i niezwłocznie rozpoczęli jego poszukiwania. W działania te zaangażowano również policjantów z Komisariatu Policji w Bukownie i Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W niecałą godzinę policjanci zatrzymali poszukiwanego 59-latka. W chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna (bez stałego miejsca pobytu) został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu i osadzony w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Policjanci odzyskali część pieniędzy, które ukradł 59-latek. Jak ustalili, jeszcze przed zatrzymaniem za zarabowane pieniądze zakupił w sklepie papierosy i alkohol. Ranna kobieta z urazem głowy i ręki została przetransportowana do szpitala w Olkuszu, gdzie lekarze udzielili jej niezbędnej pomocy medycznej.

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. 59-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut rozboju i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek śledczych, poparty przez olkuską prokuraturę, 12 kwietnia sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na 3 miesiące.

59-latek był już wcześniej karany za groźby oraz znęcanie nad członkami rodziny i przebywał w zakładzie karnym. Przedmiotowego rozboju dopuścił się już po kilku dniach pobytu na wolności. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności, ale wymiar kary może być w tym przypadku o połowę wyższy, ponieważ sprawca dopuścił się go w warunkach recydywy.

(KWP w Krakowie / sc)