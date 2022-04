Wizyta niderlandzkich policjantów w Małopolsce Data publikacji 12.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 4-8 kwietnia br. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion gościł trzyosobową delegację niderlandzkiej Politie, z którą małopolska Policja współpracuje od ponad 24 lat. Na czele delegacji stał Pan Generał Paul van Musscher, Komendant Policji Regionu Haga, który jest największym garnizonem policyjnym w Królestwie Niderlandów. Towarzyszyli mu podinsp. Marscha van den Broek oraz mł. insp. Ewald Beld.

Tematem przewodnim wizyty były uzgodnienia dotyczące sformalizowania kolejnego etapu współpracy bilateralnej pomiędzy jednostkami, a także zagadnienie zwalczania handlu ludźmi i wyzysku pracowniczego. Jednak z uwagi na sytuację na wschodniej granicy Polski, dominującym tematem spotkania roboczego stały się działania małopolskiej Policji oraz małopolskich instytucji wobec ukraińskich uchodźców. Podczas pobytu w Krakowie przedstawiciele niderlandzkiej Policji złożyli wizytę w Centrum Pomocy Uchodźcom zlokalizowanym w byłym centrum handlowym „PLAZA”, gdzie mogli zobaczyć ogrom pracy wolontariuszy i pracowników MOPS, którzy niestrudzenie całodobowo pomagali mieszkańcom ośrodka. Odwiedzili również TAURON Arenę, gdzie wizytowali stworzone doraźnie dla Ukraińców, sprawnie działające stanowiska z różnego rodzaju usługami społecznymi, gdzie pomoc znalazło już ponad 200 tys. osób narodowości ukraińskiej. W dalszej części programu wizyty, Goście mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje punkt pomocowy na Dworcu Kolejowym Kraków Główny (gdzie wśród lekarzy wolontariuszy pełnił służbę również niderlandzki lekarz w ramach Czerwonego Krzyża), mogli również porozmawiać z Głównym Koordynatorem Wolontariuszy i zapoznać się z procedurą weryfikacji wolontariuszy oraz organizacji deklarujących pomoc Uchodźcom. Ważnym elementem wizyty było także spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Zakopanem insp. Piotrem Dziekanowskim oraz jego Zastępcami. Panowie Komendanci przedstawili holenderskim policjantom wyzwania, z jakimi tatrzańska Policja zmaga się w codziennej służbie. Odbyło się także spotkanie z Kierownikiem zakopiańskiego zespołu Centrum Usług Logistycznych, który zaprezentował Holendrom działalność placówki na rzecz pomocy uchodźcom, jak również współpracę z Komendą Powiatową Policji w Zakopanem. W Krakowie zagraniczni funkcjonariusze odwiedzili Oddział Prewencji Policji w Krakowie, gdzie Zastępca Dowódcy opowiedział o specyfice służby, w tym tej, która pełniona jest na wschodnich terenach przygranicznych. Natomiast w Sali Konferencyjnej im. insp. Marka Woźniczki odbył się panel dyskusyjny dotyczący szeroko zakrojonych wspólnych działań małopolskiej Policji i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa Uchodźcom na terenie Małopolski. Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionej jednostki z Holandii była również okazją do omówienia kolejnej edycji wspólnych patroli, w ramach której nasi funkcjonariusze pojadą do Hagi, aby na miejscu wspierać działania holenderskich policjantów wobec polskiej społeczności, a tym samym kontynuować wieloletnią współpracę Policji małopolskiej oraz Policji haskiej.

