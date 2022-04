Pijany kierowca uszkodził 12 samochodów. Ujął go policjant, który był po służbie Data publikacji 13.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek policjant z częstochowskiej drogówki ujął po służbie 29-letniego obywatela Ukrainy, który kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, uszkodził 12 samochodów zaparkowanych na Wrzosowiaku. Badanie wykazało, że kierowca miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 11 kwietnia przed północą na jednym z osiedlowych parkingów na Wrzosowiaku. 29-letni mężczyzna, kierując pojazdem marki Dacia, uderzył w 12 zaparkowanych tam samochodów osobowych, po czym wysiadł z auta i zaczął uciekać pieszo. Hałas spowodowany przez mężczyznę zwrócił uwagę mieszkańców i przebywającego nieopodal policjanta częstochowskiej drogówki. Kilku świadków i stróż prawa ruszyli za sprawcą.

Młodszy aspirant Kamil Nowak po krótkim pościgu ujął sprawcę zniszczenia samochodów. 29-latek zataczał się i był kompletnie pijany. W dodatku nie miał butów. Policjanci zabezpieczyli przy siedzeniu kierowcy klapki, które zgubił podczas ucieczki. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że 29-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Następnego dnia tłumaczył mundurowym, że wyszedł z mieszkania tylko na chwilę, by przeparkować samochód.

Pojazd kierowany przez pijanego 29-latka na co dzień był przez niego wykorzystywany do prowadzenia działalności polegającej na prywatnym transporcie osób, jednak w chwili zdarzenia kierowca nie wykonywał żadnego zlecenia związanego z przewozem pasażerów. Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi teraz do 2 lat pozbawienia wolności.

Kierowco, bądź świadomy konsekwencji prawnych:

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.

W sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, którego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd może wymierzyć mu karę nawet 12 lat więzienia.

Ponadto sąd może orzec co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się liczyć również z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Sąd obligatoryjnie nakłada na takiego kierowcę świadczenie pieniężne w wysokości od 5 000 do 60 000 złotych.

Wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu, możesz wyrządzić krzywdę sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego. Alkohol prowadzi do:

zmniejszenia szybkości reakcji;

ograniczenia pola widzenia;

błędnej oceny odległości i szybkości;

błędnej oceny własnych możliwości i znacznego obniżenia samokontroli oraz koncentracji;

rozproszenia uwagi oraz senności.

Bądź odpowiedzialny. Piłeś? Nie jedź!

Reagujmy, kiedy widzimy, gdy za kierownicę wsiada nietrzeźwy.

(KWP w Katowicach / kp)