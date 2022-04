BOA Shooting Workshop, czyli międzynarodowe warsztaty strzeleckie policyjnych kontrterrorystów Data publikacji 13.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pod czujnym okiem instruktorów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” przez pięć dni funkcjonariusze wybranych jednostek unijnej grupy zadaniowej ATLAS doskonalili swoje umiejętności strzeleckie na terenie jednego z największych ośrodków treningowych w Europie - European Security Academy koło Poznania. W warsztatach zorganizowanych przez policyjnych kontrterrorystów operatorzy jednostek specjalnych z Niemiec, Francji, Słowacji, Chorwacji, Estonii, Luksemburga, Szwajcarii, Islandii, Irlandii, a także USA mieli możliwość trenowania w dzień i w nocy na strzelnicach otwartych oraz wykonywania strzelań z pokładu policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk.

Międzynarodowe warsztaty strzeleckie z udziałem 24 uczestników z 10 krajów rozpoczęły się dokładnym omówieniem planu zajęć, organizacji poszczególnych dni i warunków bezpieczeństwa wszystkich uczestników. - Wśród zagranicznych operatorów byli doświadczeni funkcjonariusze z państw Unii Europejskiej, zrzeszonych w platformie ATLAS, tj. GSG9 i SEK (Spezialeinsatzkommando) Berlin z Niemiec, RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) z Francji, LYNX ze Słowacji, ATJ (Antiteroristička jedinica) Lučko z Chorwacji, K-Komando z Estonii, USP (Unité Spéciale de la Police) z Luxemburga, GIGG (Groupe d'Intervention Gendarmerie de Geneve) ze Szwajcarii, VIKING z Islandii, Garda ERU (Emergency Response Unit) z Irlandii oraz operatorzy FBI SWAT z USA. Każdy uczestnik miał możliwość wykonać różnego rodzaju strzelania na strzelnicach otwartych pod ścisłym nadzorem naszych instruktorów z CPKP "BOA". Strzelano na dwóch osiach, z broni krótkiej (pistolety kal. 9 mm), jak i długiej (karabinki kal. 5,56 mm) do tarcz ustawionych na różnych odległościach, zarówno w dzień, jak i w nocy. Większość z funkcjonariuszy strzelała ze swojej służbowej broni. Wśród broni długiej dominowały: HK-416, SIG MCX, G-36K, SIG-553 i BT APC556, a w przypadku broni krótkiej najczęściej strzelano z wykorzystaniem różnych wersji Glocka - mówi kom. Mariusz Olechnowicz, naczelnik Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP "BOA". - Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia było zaprezentowanie i porównanie procesu szkolenia opracowanego przez naszych instruktorów z wyszkoleniem strzeleckim najlepszych jednostek z UE. Zarówno obserwatorzy z Gruzji i Danii, jak i wszyscy przedstawiciele zaproszonych jednostek gratulowali nam instruktorów, którzy zaprezentowali najwyższy światowy poziom, podkreślili wysoki poziom wyszkolenia i zgłosili chęć nawiązania dalszej współpracy z naszą jednostką w zakresie szkoleniowym. W mojej ocenie, dzięki temu przedsięwzięciu nasza jednostka stała się bardzo poważnym partnerem dla topowych jednostek specjalnych na świecie.

Jestem przekonany, że tylko ciągłe doskonalenie umiejętności strzeleckich gwarantuje bezpieczne i profesjonalne działanie w realu. Jak mówimy w środowisku: Jesteś tak dobry jak Twój ostatni trening. Zatem nie przestajemy się szkolić, a swoim doświadczeniami i umiejętnościami chętnie dzielimy się z kolegami z innych formacji kontrterrorystycznych na świecie – dodaje kom. Mariusz Olechnowicz.

Finansowane z funduszy europejskich warsztaty były również okazją do doskonalenia umiejętności strzeleckich do statycznych celów naziemnych z pokładu policyjnego śmigłowca oraz współdziałania policyjnych strzelców z załogą wielozadaniowego Black Hawka. – Od trzech lat policyjne lotnictwo dysponuje tego rodzaju śmigłowcami. Wykorzystywane są one m.in. do działań prowadzonych przez policyjnych kontrterrorystów. Umożliwiają szybkie przerzucanie funkcjonariuszy w miejsce działania, szturm z powietrza policyjnych kontrterrorystów i desant na linach. Cykliczne treningi z udziałem operatorów pozwalają nam na skoordynowanie wspólnych działań podczas ćwiczeń, na wypadek działań w realnych sytuacjach operacyjnych. Pozwalają tym samym na skuteczne reagowanie w przypadku zaistnienia zagrożenia terrorystycznego. Dzięki właściwej organizacji tego specyficznego rodzaju strzelań, pełnej koncentracji i doświadczeniu załogi śmigłowca, instruktorów z CPKP "BOA" oraz bardzo dużemu skupieniu na zadaniu operatorów każdy rodzaj zaplanowanych strzelań wykonano sprawnie i bezpiecznie – mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

- Dla niektórych uczestników warsztatów była to pierwsza okazja na strzelanie z pokładu śmigłowca, a tylko kilku latało kiedykolwiek Black Hawkiem. Organizatorzy stopniowali więc poziom trudności zaplanowanych strzelań tak, by każdy mógł prawidłowo wykonać kolejne strzelania z pokładu naszej maszyny do pojazdów oraz celów umieszczonych wewnątrz, zarówno w zwisie, jak i w trakcie lotu - dodaje insp. pil. Robert Sitek.

To już kolejne tego typu warsztaty organizowane przez CPKP „BOA”, podczas których wypracowywano mechanizmy reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym i doskonalono indywidualne umiejętności strzeleckie operatorów. - Współpraca z innymi jednostkami interwencyjnymi Unii Europejskiej jest niezwykle ważnym elementem tego procesu. Systematyczne szkolenia funkcjonariuszy, obejmujące zagadnienia taktyki i techniki strzeleckiej przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz utrzymania stałej gotowości policyjnych kontrterrorystów do realizacji ustawowych zadań. Cieszę się, że udało nam się zorganizować pierwsze od rozpoczęcia pandemii warsztaty z partnerami zagranicznymi i, że w ich ocenie, doskonale wykorzystaliśmy ogromne możliwości ośrodka treningowego. Wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania strzelców w działaniach kontrterrorystycznych i doskonalenie umiejętności w tym zakresie, także z wykorzystaniem floty lotnictwa policyjnego, pozwalają na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa naszego kraju i Unii Europejskiej – mówi insp. Dariusz Zięba, Dowódca CPKP „BOA”.

Tekst i foto: mł. insp. Anna Kędzierzawska

Foto: st. sierż. Kamil Kłeczek, st. sierż. Krystian Kłeczek, Artur Orliński

Film: st. sierż. Tomasz Lis, Artur Orliński