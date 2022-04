Reakcja mogła być jedna - policjant jadąc na służbę pomógł potrąconej rowerzystce Data publikacji 13.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy posterunkowy Karol Herra zauważył zdarzenie drogowe, w którym udział brała rowerzystka. Zareagował instynktownie i natychmiast ruszył z pomocą dla potrąconej starszej kobiety. Świebodziński policjant opatrzył kobietę i przekazał medykom. Ładna pogoda sprzyja korzystaniu z rowerów. Zarówno ich użytkowników, jak i kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Policjanci ustalają okoliczności wtorkowego (12 kwietnia) zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego i roweru na ulicy Kolejowej w Świebodzinie. Ze wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło w rejonie przejścia dla pieszych, na które wjechać miała kierująca rowerem, 87-letnia kobieta. Tę niebezpieczną sytuację zauważył będący przed służbą starszy posterunkowy Karol Herra, który na co dzień jest dzielnicowym. Jak każdy funkcjonariusz przechodził on szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Miał również przy sobie prywatną apteczkę w plecaku. Natychmiast udzielił kobiecie pierwszej pomocy i opatrzył ją, a następnie przekazał skierowanym na miejsce medykom. W wyniku zdarzenia starsza kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Ładna w ostatnich dniach pogoda sprawia, że pojawia się coraz więcej rowerzystów. Przypominamy, że są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i należy zwracać na nich uwagę, w szczególności zachować odstęp podczas wyprzedzania i ustępować pierwszeństwa, kiedy wymagają tego przepisy. Oznacza to również, że mają oni obowiązek stosować się do przepisów. Między innymi kierujący rowerem nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych, tylko korzystać z przejazdu dla rowerów, natomiast sama jazda po chodniku dozwolona jest tylko w kilku przypadkach. Rowerzyści, tak samo jak piesi, należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że w przypadku zdarzeń drogowych, to oni są najbardziej narażeni na zdrowotne konsekwencje.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)