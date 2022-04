Pomogli rodzącej kobiecie w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 13.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant rozpoczynając kolejną służbę nigdy nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie jej przebieg, bo jak mawiają policjanci – każda służba jest inna. Tym razem przekonali się o tym dzielnicowi z Purdy, którzy pomogli dotrzeć do szpitala rodzącej kobiecie przez zatłoczone ulice Olsztyna.

We wtorek , 12 kwietnia 2022 r. po godz. 13.00 na jednej z ulic w Olsztynie do stojących w korku policjantów dzielnicowych z Posterunku Policji w Purdzie podjechał kierujący taksówką męzczyzna z informacją, że wiezie do szpitala pasażerkę, która miała zaawansowane bóle porodowe. Mężczyzna obawiał się, że przez utrudnienia w ruchu drogowym nie zdąży na czas zawieść kobiety do szpitala. Asp. szt. Jacek Witkowski oraz sierż. szt. Marcin Skiejka natychmiast podjęli decyzję o udzieleniu pomocy kobiecie w bezpiecznym i szybkim dotarciu na porodówkę.

Funkcjonariusze włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazali kierowcy jechać za radiowozem i w ten sposób unikając popołudniowych korków pilotowali skodę przez zatłoczone ulice Olsztyna. Już po chwili kobieta trafiła do szpitala, gdzie została przekazana pod opiekę personelu medycznego.

Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia pilotaż pojazdu przez oznakowany radiowóz ulicami miasta.

(KWP w Olsztynie / sc)