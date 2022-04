Skrajnie nieodpowiedzialnego motocyklistę namierzyli policjanci z dolnośląskiej grupy ,,SPEED’’ Data publikacji 13.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Narkotyki w organizmie i szybki ,,ścigacz’’ to nie jest dobre zestawienie. Chyba innego zdania był 29-latek zatrzymany przez policjantów z grupy ,SPEED’’, który uciekał ulicami Wrocławia z prędkością 175 km/h. Mężczyzna swoim zachowanie spowodował wiele niebezpiecznych sytuacji i zakończył przewracając motocykl. Na szczęście nic mu się nie stało, ale takie sytuacje mają często tragiczny finał. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Jazda pojazdem mechanicznym z nadmierną prędkością, wiązać się może nie tylko utratą prawa jazdy, ale przede wszystkim zagrożeniem dla życia i zdrowia kierującego oraz innych uczestników ruchu. Dlatego też dolnośląscy policjanci prowadzą codziennie działania na drogach miast i powiatów, których celem jest zapewnianie bezpieczeństwa podróżującym, na możliwie najwyższym poziomie. Funkcjonariusze eliminują z ruchu od kilkunastu do kilkudziesięciu nietrzeźwych kierowców, a w ubiegły weekend zatrzymali ich aż 79. Policjanci podejmowali też interwencje wobec wielu innych użytkowników samochodów i motocykli, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów.



Jedną z takich sytuacji, tuż po godz. 9.00 zarejestrowała kamera zainstalowana w radiowozie policyjnej grupy ,,SPEED’’. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu patrolując ulicę Lotniczą zauważyli motocyklistę, który jechał z prędkością 113 km/h w miejscu, gdzie mógł poruszać się z prędkością do 60 km/h. Gdy mundurowi dali mężczyźnie wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, ten przyśpieszył i zaczął uciekać. Rozwinął prędkość do 175 km/h, a uciekając popełniał różnego rodzaju wykroczenia w ruchu. Następnie wyjechał z miasta i przemieszczał się po drogach powiatu wrocławskiego oraz średzkiego. Wyraźnie chciał uniknąć odpowiedzialności za swoje niebezpieczne zachowanie na drodze, ale tak się nie stało, bo skręcając stracił panowanie nad motocyklem i przewrócił go.

29-latek nie doznał żadnych obrażeń, więc po wstępnych czynnościach z jego udziałem, trafił prosto do policyjnego aresztu. Okazało się bowiem, że jechał będąc w stanie po użyciu środków odurzających, co policjanci potwierdzili testem. Mężczyźnie pobrano również krew do badań i teraz o dalszym losie 29-latka zdecyduje sąd. Grozić mu mogą wysokie grzywny, utrata prawa jazdy i kara pozbawienia wolności nawet do lat 2.



Jak wszyscy wiemy, sytuacja ta niestety mogła zakończyć się tragicznie dla motocyklisty lub innych uczestników ruchu. Dlatego też dolnośląscy policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Nie ma i nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości – zwłaszcza w terenie zabudowanym.



W styczniu 2022 roku weszła w życie nowelizacja przepisów zaostrzająca kary dla sprawców różnego rodzaju wykroczeń drogowych. Zwiększonych kwot mandatów, muszą obawiać się przede wszystkim kierowcy, którzy nagminnie naruszają przepisy i powodują tym samym śmiertelne zagrożenie dla siebie oraz innych podróżujących. W związku ze zmianą Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, podwyższone zostały górne wysokości grzywny, którą na nieodpowiedzialnego kierowcę może nałożyć sąd, z 5 do 30 tysięcy złotych. Zwiększyły się także wysokości mandatów, jakie nałożyć mogą policjanci, z 500 złotych do 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu wykroczeń, kwota ta może wzrosnąć nawet do 6 tysięcy złotych.



Cel jest jeden - zwiększenie bezpieczeństwa na drogach miast i powiatów, a rozsądek i rozwaga, to podstawa podczas podróży. Lepiej dojechać do miejsca docelowego 10 lub 20 minut później, ale za to bezpiecznie.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu