Uroczyste obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 13.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak co roku, 13 kwietnia, przed obeliskiem Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a zarazem 82. rocznicę tej zbrodni.

W uroczystości wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, a także przedstawiciele organizacji Rodzina Policyjna 1939 r., związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz klas policyjnych, organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Policją, a także wysocy rangą przedstawiciele pozostałych służb mundurowych i komend wojewódzkich Policji. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły wieńce przed obeliskiem.

W początkach 1940 roku sowieckie NKWD wymordowało tysiące polskich jeńców wojennych, wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Więzieni byli w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz w więzieniach i obozach NKWD na terenie Zachodniej Białorusi i Ukrainy.

Liczbę ofiar zbrodni katyńskiej szacuje się na co najmniej 21 768 obywateli II RP. Jedną z największych grup zawodowych wśród nich stanowili funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, których prochy spoczywają na Polskich Cmentarzach Wojennych w Miednoje (Rosja), Bykowni k. Kijowa (Ukraina) oraz Cmentarzu Komunalnym we Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina). Związek Sowiecki do zbrodni katyńskiej przyznał się dopiero 13 kwietnia 1990 r. Wówczas to w komunikacie rządowej agencji TASS oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. przez NKWD.

Przypadający 13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej uchwalone został 14 listopada 2007 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku.

BKS KGP / zdj. PM