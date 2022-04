Skradziony samochód warty ponad 80 tysięcy złotych odzyskany przez policjantów Data publikacji 14.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci strzeleckiej drogówki zatrzymali mężczyznę i odzyskali samochód skradziony kilkanaście godzin wcześniej w Niemczech. Dzięki pracy policjantów zatrzymany 48-latek, który również nie posiadał uprawnień do kierowania poniesie konsekwencje, a skradziony pojazd warty ponad 80 tysięcy złotych wróci do właściciela.

We wtorek (12 kwietnia) policjanci ruchu drogowego strzeleckiej komendy zauważyli na drodze krajowej numer 22 niedaleko miejscowości Wełmin osobowe renault na niemieckich tablicach rejestracyjnych, do którego od razu nabrali podejrzeń. Chwilę później mundurowi zatrzymali samochód do kontroli drogowej. Za jego kierownicą siedział 48-letni mężczyzna. W trakcie kontroli kierowca nie potrafił logicznie wytłumaczyć do kogo należy auto oraz dlaczego nim kieruje. Po sprawdzeniu auta w policyjnej bazie danych okazało się, że figuruje one jako kradzione. Mundurowi zatrzymali 48-latka i zabezpieczyli warte ponad 80 tysięcy złotych auto na policyjnym parkingu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dzień później usłyszał zarzut paserstwa, za które grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Odpowie również za kierowanie bez uprawnień.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

