Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Świąt Wielkanocnych

Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantów, policjantek oraz pracownic i pracowników cywilnych przekazując życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Policjantki, Policjanci,

Pracownice i Pracownicy Policji,

Emeryci i Renciści Policyjni,

Przedstawiciele Związków Zawodowych,

Stowarzyszeń i Fundacji!

Wielkanoc to w religii chrześcijańskiej niezmiernie ważne święto. Obchodzimy je w gronie najbliższych nam osób, z którymi wspólnie przeżywamy tajemnicę śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pogrążamy się wtedy w zadumie, rozmyślając nad życiem i przemijaniem.

Nie ulega wątpliwości, że w tym roku święta te będą miały szczególny charakter, z uwagi na niezwykle trudny czas, w którym przypadają. Mimo zniesienia większości obostrzeń, wciąż zmagamy się ze skutkami pandemii. Do tego kilka miesięcy temu doszedł szturm na polską granicę z Białorusią. Nasza formacja nieustannie – ramię w ramię z innymi służbami – chroni jej nienaruszalności.

24 lutego staliśmy się natomiast świadkami niewyobrażalnej tragedii, której nasz kraj nie pamięta od wybuchu II wojny światowej. W Polsce schronienie znajdują miliony obywateli Ukrainy, którzy w wyniku rosyjskiej agresji bezpowrotnie tracą bliskich oraz dorobek swojego życia.

Szanowne Policjantki, Policjanci, Pracownice i Pracownicy Policji,

wiem, że z pełnym poświeceniem wspieracie wojennych uchodźców, którzy zaraz po przekroczeniu granicy mogą liczyć na Waszą pomocną dłoń. Organizujecie też policyjne konwoje z niezbędnym wyposażeniem dla służb ukraińskich. Każdego dnia dokładacie wszelkich starań, aby osoby, które uciekły przed brutalnym atakiem wojsk rosyjskich, poczuły się w naszym kraju bezpiecznie. Kiedy docierają do mnie informacje o tym, że z własnej inicjatywy oferujecie pomoc rodzinom z Ukrainy i przyjmujecie je pod swój dach, rozpiera mnie duma i nie sposób opisać, jak wielkim darzę Was za to szacunkiem.

Dziękuję za Waszą empatię i poświęcenie oraz za to, że zawsze mogę na Was liczyć. Szczególne podziękowania kieruję do tych, którzy Święta Wielkanocne spędzą na służbie lub w pracy – czasami daleko od domu, a nawet poza granicami kraju. Waszym bliskim jestem ogromnie wdzięczny za zrozumienie i bezcenne wsparcie, które pomaga przetrwać te najcięższe chwile.

Wszystkim Państwu, z okazji Świąt Wielkiej Nocy, składam życzenia zdrowia, spokoju oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech ten wyjątkowy czas upłynie w atmosferze wzajemnego szacunku i nadziei na lepsze jutro.

Z wyrazami szacunku,

gen. insp. Jarosław Szymczyk