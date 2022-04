Siłacz w mundurze jedzie na Mistrzostwa Europy Data publikacji 14.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Dariusz Popiołek stanął na najwyższym podium podczas zawodów XXII Mistrzostw Polski w Armwrestlingu w Jaworznie. W kategorii Masters +105 kg na prawą rękę okazał się bezkonkurencyjny.

W Jaworznie odbyły się XXII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu. W zawodach uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki z całej Polski, aby wyłonić najlepszych wśród siebie w różnych kategoriach wagowych. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kategoriach junior, master, senior, a także w kategorii dla osób niepełnosprawnych.

W zawodach uczestniczył policjant makowskiej policji asp. szt. Dariusz Popiołek. W kategorii Masters +105 kg na prawą rękę okazał się najlepszy. W kategorii senior +105 kg na prawą rękę zdobył srebro, a w kategorii Masters +105 kg na lewą rękę zdobył brąz.

Na co dzień asp. szt. Dariusz Popiołek jest dyżurnym w Komedzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. Znakomicie jednak łączy służbę w Policji ze swoją pasją i zamiłowaniem do sportu, w którym odnosi sukcesy. Od zawsze interesował go sport, a szczególnie kulturystyka. Od 3 lat intensywnie trenuje Armwrestling. Należy do Klubu Family Team Wyszków.

XXII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu były eliminacjami do mistrzostw Świata i Europy. Zdobycie mistrza i wicemistrza Polski w Armwrestlingu zapewniło Darkowi miejsce w kadrze narodowej naszego kraju na Mistrzostwach Europy, które odbędą się 27-29 maja 2022 roku w Rumi.

Naszemu koledze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

(KWP zs. w Radomiu / kp)