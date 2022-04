Policjantem jest się całą dobę Data publikacji 14.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z cieszyńskiej drogówki udowodnił, że jest nim także w czasie wolnym od służby. Wczoraj wieczorem w drodze do komendy zatrzymał kierującego osobowym oplem, którego tor jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy. 54-latek miał w organizmie prawie 3 promile.

Policjant zauważył osobowego opla, który jechał ulicą Cieszyńską w Pogwizdowie. Kierujący wykonywał niebezpieczne manewry, jechał zygzakiem, czym zmuszał innych kierujących do zjeżdżania na pobocze. Mundurowy, który na co dzień dba o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu, postanowił go zatrzymać. Kierowany doświadczeniem widział, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, ale jego zachowanie może również być spowodowane chorobą lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Najważniejsze było bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, a tym samym szybkie i bezpieczne zatrzymanie kierowcy opla. Policjant poinformował o swoich podejrzeniach dyżurnego i wezwał wsparcie. Chwilę później wyprzedził opla i w bezpiecznym miejscu uniemożliwił dalszą jazdę. Na miejscu po chwili był już patrol cieszyńskiej drogówki. Mundurowi przeprowadzili badanie, które wykazało, że 54-latek miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Mężczyźnie grozi minimum 5 tysięcy złotych grzywny oraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijany kierowca jest zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Reakcja policjanta, który zachował czujność, być może pozwoliła uniknąć tragedii na drodze.

(KWP w Katowicach / kp)