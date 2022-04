Policjanci zabezpieczyli kontrabandę wartą ponad 2,5 mln zł Data publikacji 14.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na terenie gminy Łęczyca zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o ten przestępczy proceder. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy z funkcjonariuszami z łęczyckiej komendy i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej. Uszczuplenie podatku akcyzowego zabezpieczonej przez stróżów prawa, blisko 4-tonowej kontrabandy oszacowano na ponad 2,5 mln złotych.

12 kwietnia 2022 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pojechali na jedną z posesji w gminie Łęczyca. Jak wynikało z ich ustaleń, miało tam dochodzić do nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych. W realizacji wspierali ich policjanci z łęczyckiej komendy oraz funkcjonariusze Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy stróże prawa weszli na wytypowaną posesję, w jednym z pomieszczeń gospodarczych zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 23 lat mających związek z tym przestępstwem. Przeszukując wynajmowany lokal funkcjonariusze zabezpieczyli 1800 kg krajanki tytoniowej i ponad 2 tony suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo w ręce stróżów prawa wpadła maszyna do jego cięcia i waga. Łącznie funkcjonariusze przechwycili blisko cztery tony kontrabandy, której wstępna wartość uszczuplenia podatku akcyzowego to ponad 2,5 miliona złotych.

Nienotowani dotąd dwaj łodzianie usłyszeli zarzuty przestępstwa skarbowego. Za wytwarzanie wyrobów akcyzowych bez wymaganego zezwolenia grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Samo ich posiadanie lub przechowywanie zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Do Prokuratury Rejonowej w Łęczycy trafił wniosek o objęcie podejrzanych policyjnym dozorem.

(KWP w Łodzi / kp)