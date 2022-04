19 podejrzanych i zabezpieczone ponad 6,5 kilograma narkotyków Data publikacji 14.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który nie tylko popełnił szereg drogowych wykroczeń, nie zatrzymał się do kontroli, posiadał przy sobie znaczne ilości narkotyków, ale również był mocno zaangażowany w proceder narkotykowy działający na terenie powiatu pilskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego.

Początek sprawy sięga nocy z 12 na 13 marca bieżącego roku, kiedy to 36-letni mieszkaniec gminy Szydłowo nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego podjęli pościg za uciekającym BMW X5. Mężczyzna, jadąc od obwodnicy Piły przy al. Poznańskiej do miejscowości Nowa Łubianka popełnił szereg wykroczeń drogowych takich jak m.in. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, jazdę pod prąd i wielokrotne przekraczanie linii ciągłych. Kierujący BMW skręcił w drogę prowadzącą do miejscowości Krępsko, a kilkaset metrów dalej w leśne dukty, gdzie policjanci stracili z nim wzrokowy kontakt.

O zdarzeniu zostali poinformowani pozostali policjanci w służbie oraz zespół kryminalny, który rozpoczął poszukiwania mężczyzny. W trakcie działań funkcjonariusze ustalili tożsamość kierującego, który został zatrzymany tego samego dnia w miejscowości Krzyż Wielkopolski. Podczas czynności przy 36-latku zabezpieczone zostało ponad 3,3 kilograma amfetaminy, 302 sztuki tabletek ecstazy oraz kilkadziesiąt gramów marihuany.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w ramach prowadzenia sprawy zatrzymali kolejnych 7 osób, które były bezpośrednio powiązane z 36-latkiem i jego narkotykowym biznesem. Kryminalni zabezpieczyli ostatecznie ponad 6,5 kilograma amfetaminy, 650 tabletek ecstasy, kilkadziesiąt gramów marihuany oraz innych substancji narkotycznych. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 140 tysięcy złotych.

Prowadzona sprawa okazała się bardzo rozwojowa. Funkcjonariusze ostatecznie przeprowadzili czynności wobec 19 osób podejrzanych. Są to mieszkańcy powiatu pilskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wśród nich jest 36-letni mężczyzna oraz trzech jego głównych klientów, którzy nabywali od niego narkotyki i zajmowali się ich dalszą dystrybucją.

Mężczyzna, od którego rozpoczęła się sprawa usłyszał na chwilę obecną 6 zarzutów związanych z posiadaniem znacznej ilości narkotyków, wprowadzaniem ich do obrotu, odpłatnym i nieodpłatnym udzielaniem oraz niezatrzymaniem się do kontroli drogowej. Za popełnione przestępstwa może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo, w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi oraz prowadzeniem pojazdu bez wymaganych uprawnień został wobec mężczyzny sporządzony wniosek o ukaranie do sądu, który orzekł wobec 36-latka grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Wyrok w tej sprawie czeka na uprawomocnienie.

