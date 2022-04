Towar bez polskiej akcyzy Data publikacji 14.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W mieszkaniu na toruńskim Osiedlu Mokre policjanci Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą toruńskiej komendy zabezpieczyli blisko 55 kg krajanki tytoniowej, a do tego ponad 100 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych. Należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie na ponad 150 000 złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.

We wtorek 12 kwietnia 2022 r. około godziny 08.00 funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą toruńskiej komendy weszli do jednego z mieszkań na Osiedlu Mokrym. Do przeszukania właśnie tego miejsca skłoniły ich informacje dotyczące przechowywania przez właścicieli mieszkania, wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

W przeszukiwanych pomieszczeniach policjanci odnaleźli blisko 50 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 111 000 sztuk papierosów. Wszystko oczywiście bez akcyzy. Należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie na ponad 150 tys. złotych. Zatrzymani to 53- i 48-latek, którzy usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Może im grozić wysoka grzywna. Całość zabezpieczonego przez policjantów mienia w konsekwencji ulegnie przepadkowi.

(KWP w Bydgoszczy / sc)