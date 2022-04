Krzeszowiccy policjanci zatrzymali oszusta działającego metodą „na wypadek” Data publikacji 14.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach zatrzymali 67-letniego oszusta działającego metodą „na wypadek”. Oszukał kilku seniorów. Szkody sięgają 800 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

Pomimo licznych apeli oraz szeroko zakrojonych akcji profilaktyczno-edukacyjnych, Policja nadal odnotowuje przypadki oszustw dokonywanych metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na wypadek”, czy „na pracownika banku”. Oszuści wymuszają na ofierze szybkie podejmowanie decyzji manipulując nimi, a brak czasu do namysłu i łatwowierność szczególnie osób starszych sprawia, że tracą oszczędności życia.



W drugiej połowie marca oszust, działający metodą „na wypadek” uaktywnił się w gminie Krzeszowice. 21 marca 2022 r. do 90-letniej mieszkanki Krzeszowic zadzwonił mężczyzna, podając się za policjanta. Podczas rozmowy telefonicznej poinformował ją o tym, że jej córka spowodowała wypadek, w której ranna została kobieta z dzieckiem, po czym nakłaniał 90-latkę do przekazania pieniędzy w celu uniknięcia konsekwencji prawnych przez jej córkę. Po uzyskaniu obietnicy przekazania pieniędzy oszust poinformował 90-latkę, że po odbiór pieniędzy niebawem zgłosi się kurier. Przerażona seniorka, wierząc w opisaną sytuację, przekazała „kurierowi” 15 tysięcy złotych, zapakowanych w kopercie i reklamówce. Zaraz potem ślad po pieniądzach i oszuście się urwał. W tym czasie doszło także do kilku nieudanych prób wyłudzenia pieniędzy od innych mieszkańców tego regionu.

Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach. Podczas intensywnych działań i na podstawie zebranych informacji kryminalni szybko ustalili kto może brać udział w tym procederze i wpadli na trop 67-latka z powiatu olkuskiego. Zgromadzony materiał dowodowy nie budził wątpliwości, że to właśnie on oszukał mieszkankę Krzeszowic. We wtorek, 12 kwietnia 2022 r. kryminalni udali się do miejsca zamieszkania oszusta, gdzie go zatrzymali. Stróże prawa zabezpieczyli przy nim 3 tysiące złotych i 350 euro, które, jak wszystko na to wskazuje, mężczyzna odebrał od swoich ofiar.

W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że 67-latek z udziałem prawdopodobnie innych osób w ten sam sposób oszukał trzy kolejne osoby, a próbował jeszcze cztery. Wszystkie te ofiary są w podeszłym wieku i pochodzą z województwa małopolskiego i śląskiego. W wyniku tych przestępczych działań oszust wyłudził blisko 800 tysięcy złotych.

67-latek usłyszał osiem zarzutów, w tym cztery dokonania oszustwa, a pozostałe dotyczące usiłowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek Prokuratury Kraków-Krowodrza zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy, zarówno pod kątem ewentualnych innych osób biorących udział w tym procederze, jak i osób pokrzywdzonych, bo nie wykluczone, że ofiar było więcej.

(KWP w Krakowie / sc)