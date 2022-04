Zadbajmy wspólnie o bezpieczne Święta Wielkanocne!

Pamiętajmy, że okres przedświąteczny to intensywny i absorbujący naszą uwagę czas. To większa liczba ludzi w sklepach, na rynkach i w centrach handlowych oraz kolejki do kas. To nie tylko drobna niedogodność – to także większa liczba zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa.