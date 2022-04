Jednośladem bezpiecznie do celu – motocykl Data publikacji 15.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której priorytetem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych.

Działania dotyczą między innymi motocyklistów zaliczanych do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, to główne przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez motocyklistów.

Na bezpieczeństwo motocyklistów mają wpływ również inni uczestnicy ruchu, przede wszystkim kierujący samochodami. W okresie, gdy na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów powinni oni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka. Ważne jest również, by zawsze zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy oraz swoim stylem jazdy nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, co może doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem.

Apelujemy do kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i rozsądek, a także życzliwość wobec pozostałych użytkowników drogi.

Do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników motocykli przyłączyła się również firma Screen Network S.A. emitując spot pod hasłem przewodnim akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych

(BRD KGP)

Film Motocyklisto zwolnij Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Motocyklisto zwolnij (format mp4 - rozmiar 639.75 KB)