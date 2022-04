Wjechał na przejazd, gdy zamykały się rogatki. Został ukarany grzywną w wysokości 2000 zł Data publikacji 15.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wiedział, że zbliża się do przejazdu kolejowego, widział migający sygnalizator - a mimo to zlekceważył znak świetlny na strzeżonym przejeździe kolejowym w Radziwiłłowie Mazowieckim i wjechał za zaporę, która się zamknęła. 78-latek został ukarany grzywną w wysokości 2 tys. zł.

Do zdarzenia doszło 30 marca na przejeździe kolejowym w Radziwiłłowie Mazowieckim (pow. żyrardowski). O zaistniałej sytuacji żyrardowskich funkcjonariuszy poinformowały Polskie Linie Kolejowe. Policjanci przejrzeli zapis z monitoringu i na jego podstawie ustalili kierującego. Jak się okazało 78-latek bardzo się spieszył, ponieważ pomimo zamykających się rogatek wjechał na przejazd kolejowy. Jednak, kiedy zapory się zamknęły, zatrzymał pojazd i wycofał nim maksymalnie jak mógł, aby nie doprowadzić do wypadku z najeżdżającym pociągiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mężczyzna za wjazd na przejazd, gdy opuszczanie zapór zostało rozpoczęte, został ukarany grzywną w wysokości 2000 złotych.

Warto przypomnieć, że takie zachowania jak: naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone, zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu, wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, wyprzedzanie pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim, omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przed przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (w tym „stop”, „stop pierwszeństwa”, „sygnał czerwony pulsujący”), wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, lub rozpoczęto ich opuszczanie, stanowią wykroczenie, ale także mogą mieć tragiczne skutki.

PAMIĘTAJMY!

Droga hamowania pociągu to kilkaset metrów, a jego szerokość nie jest równa szerokości torów. Zbliżając się do przejazdu zachowajmy więc zasadę ograniczonego zaufania, ponieważ rogatki lub sygnalizacja mogą zostać uszkodzone. Zatrzymajmy się i żyjmy!

(KWP zs. w Radomiu / kp)