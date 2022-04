Zatrzymani podczas przewożenia narkotyków Data publikacji 15.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 3 kilogramy amfetaminy oraz konopie indyjskie przewozili samochodem trzej mieszkańcy Białej Podlaskiej. Zostali zatrzymani w Turce pod Lublinem przez kryminalnych z komendy wojewódzkiej. Dziś zostaną doprowadzeni do prokuratury a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

Kryminalni z komendy wojewódzkiej podejrzewali, że mężczyźni mogą przewozić narkotyki. Do zatrzymania doszło w środę w Turce pod Lublinem. Mężczyźni byli zaskoczeni zatrzymaniem na gorącym uczynku. To trzej mieszkańcy Białej Podlaskiej w wieku 35, 39 i 44 lat. W zatrzymanym audi, którym jechali policjanci ujawnili ponad 3 kg amfetaminy i ponad 100 gramów konopi indyjskich. Podczas przeszukań ich miejsc zamieszkania w mieszkaniu 39-latka policjanci zabezpieczyli jeszcze ponad 300 gramów mefedronu i 20 gramów marihuany.

Grozi im odpowiedzialność karna za posiadanie oraz próbę wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Dziś wszyscy zostaną doprowadzeni do prokuratury a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

W działaniach kryminalnych z KWP w Lublinie uczestniczyli także kryminalni z Białej Podlaskiej

Rzecznik Prasowy

komisarz Andrzej Fijołek