Zatrzymani za liczne włamania Data publikacji 21.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu wyjaśnili okoliczności usiłowania oraz kradzieży z włamaniem do blisko 60 garaży. Proceder trwał od listopada 2021 roku do marca 2022 roku na terenie Olsztyna. W tej sprawie 31-latek usłyszał 37, a 26-latek 23 zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko mieniu. Decyzją sądu wobec starszego z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Z kolei 26-latek odbywa zasądzoną karę za inne przestępstwo.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pracowali nad zatrzymaniem osób, które dokonywały licznych włamań do garaży i pomieszczeń gospodarczych na terenie miasta. W toku prowadzonych czynności policjanci gromadzili dowody i sprawdzali każdy szczegół, który mógł ich skierować na trop włamywaczy, a prowadzone działania operacyjne przynosiły kolejne ustalenia, które znacznie zawężały krąg podejrzewanych osób.

Pierwszym z nich okazał się 31-letni mieszkanie Olsztyna. Mężczyzna został zatrzymany w połowie marca 2022 roku przez policyjnych wywiadowców na gorącym uczynku, podczas próby włamania do garażu. Tej nocy przy 31-latku znaleziono przedmioty, z użyciem których mógł dokonywać włamań. W trakcie dalszych czynności okazało się, że mężczyzna jest odpowiedzialny za szereg przestępstw przeciwko mieniu. Mężczyzna z przestępczego procederu włamań do garaży miał uczynić stałe źródło dochodu. Ponadto okazało się, że dokonał również przywłaszczenia mienia z mieszkania, które wynajmował. Ostatecznie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 31-latek usłyszał 37 zarzutów, w tym dotyczące kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. W trakcie czynności policjanci ustalili, że w trzech przypadkach mężczyzna współpracował z innym mieszkańcem Olsztyna. W niedługim czasie policjanci dotarli również do niego. Policyjne dochodzenie wykazało, że 26-latek jest odpowiedzialny za szereg włamań do kolejnych garaży i pomieszczeń gospodarczych.

Łupem obu mężczyzna padły narzędzia, elektronarzędzia, materiały budowlane czy części samochodowe. Pokrzywdzeni wycenili straty na łączną sumę blisko 165 tysięcy złotych. Policjanci w trakcie przeszukań odzyskali część skradzionych rzeczy, które wróciły już do swoich prawowitych właścicieli.

26-latek usłyszał 23 zarzuty dotyczące usiłowania oraz kradzieży z włamaniem. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło również na jaw, że był poszukiwany przez sąd celem odbycia kary roku pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Zarówno 23, jak i 31-latek będą odpowiadać w warunkach tzw. recydywy, ponieważ w przeszłości byli karani za podobne przestępstwa. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. W ubiegły piątek (15.04.2022) decyzją sądu wobec 31-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy.

(aj/rj)

"Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Poszczególne ujęcia przedstawiają prowadzenie zatrzymanych mężczyzn przez nieumundurowanych policjantów."