Spostrzegawczość oraz pomoc w odpowiednim momencie Data publikacji 21.04.2022

Podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Radomia policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu przejeżdżając ulicą Bolesława Chrobrego zauważyli stojący na jezdni samochód osobowy, przy którym mężczyzna uderzał ręką w plecy trzymającego dziecka.

Funkcjonariusze bez chwili zastanowienia zatrzymali się by sprawdzić, co się stało. Dziecko było zasinione i nie reagowało na bodźce zewnętrzne. Funkcjonariusz wziął na ręce dziewczynkę i błyskawicznie rozpoczął akcję ratunkową. Oklepując placki spowodował, że dziewczynka zaczęła oddychać i reagować na bodźce. Następnie monitorowali stan zdrowia dziewczynki do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Po przyjeździe ratowników dziecko zostało zabrane do radomskiego szpitala.

(KWP w Radomiu / sc)