Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali kolejne dwie osoby zamieszane w sprawę ogołocenia kont krakowskiego zakonu Data publikacji 21.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn zamieszanych w sprawę wyprowadzenia pieniędzy z kont bankowych jednego z krakowskich zakonów. W przestępczym procederze 35-latek z Gliwic zajmował się werbowaniem osób do roli tzw. słupów gotowych założyć na swoje dane rachunki bankowe, natomiast 64-latek z Sosnowca pełnił rolę właśnie takiego „słupa”.

Sprawa miała swój początek 11 marca 2022 r., kiedy to dział bezpieczeństwa jednego z banków wykrył podejrzane operacje na koncie krakowskiego zakonu i powiadomił jego przedstawicieli. Okazało się, że wcześniej tego dnia, do jednego z zakonników zadzwonili fałszywi policjanci, którzy pod legendą „ochrony oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych” uzyskali od duchownego hasła i loginy do kilku kont zakonu. Na kontach tych oszuści dokonali zlecenia kilkudziesięciu przelewów na łączną kwotę 915 tys. zł. Dzięki współpracy z działami bezpieczeństwa kilku banków wstrzymano przelewy na prawie 500 tys. zł.

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Krakowskiej Komendy Miejskiej. Kryminalni w dniach 16-18 marca 2022 r., finalizując dokonane ustalenia operacyjne, przeprowadzili realizację, w wyniku której na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego zatrzymali 12 osób w wieku od 16 do 64 lat, zaangażowanych w przestępstwo.Wśród nich było 3 mężczyzn narodowości romskiej, organizatorów przestępczego procederu. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa, w tym dotyczące mienia znacznej wartości. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Zachód, sąd zastosował wobec trzech Romów (w wieku 20, 24 i 26 lat) - organizatorów oszustwa - tymczasowy areszt na 3 miesiące. Pozostali członkowie grupy zostali objęci dozorem Policji.

Szczegółowo o tej sprawie pisaliśmy w komunikacie: Policjanci rozbili szajkę, która ogołociła konto krakowskiego zakonu

Ponieważ sprawa oszustwa miała charakter rozwojowy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nadal pracowali nad ustaleniem pozostałych osób zamieszanych w nielegalny proceder. W piątek, 8 kwietnia 2022 r. na katowickim lotnisku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali poszukiwanego przez krakowskich policjantów 35-latka. Ten mieszkaniec Gliwic w szajce oszustów odpowiedzialny był za werbowanie tzw. „słupów”, tj. osób na które zakładane były konta bankowe. Zgromadzone rachunki bankowe mężczyzna odpłatnie przekazywał kolejnym członkom grupy.

We wtorek, 12 kwietnia 2022 r. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 64-letniego mieszkańca Sosnowca, który w przestępczym procederze pełnił rolę tzw. słupa, który odsprzedawał założone rachunki bankowe. Jak ustalono, rachunki bankowe, którymi zawiadywali zatrzymani mężczyźni, wykorzystane zostały podczas oszustwa wymierzonego w finanse oszukanego zakonu.

Podejrzanym przedstawiono w Krakowie zarzuty wyłudzenia mienia o znacznej wartości – za co grozi im do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty wobec 35-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Natomiast 64-latek decyzją Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa- Nowej Huty został objęty dozorem Policji.

(KWP w Krakowie / sc)