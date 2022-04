Policyjny pies Panto odnalazł zaginioną 65-latkę

Dzięki sprawnie i skutecznie przeprowadzonej akcji poszukiwawczej polkowiccy policjanci odnaleźli zaginioną 65-latkę. Zaginięcie zgłosiła rodzina zaniepokojona o kobietę mającą poważne problemy zdrowotne. Do poszukiwań wykorzystano psa tropiącego. To właśnie Panto, dla którego były to pierwsze działania w służbie, doprowadził funkcjonariuszy do zaginionej. Jak się okazało, pokrzywdzona zamknęła się wewnątrz rodzinnego samochodu zaparkowanego nieopodal domu.