15 punktów karnych na koncie „drogowego pirata”, a w portfelu mniej o 2500 złotych Data publikacji 21.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Widok oznakowanego radiowozu na drodze czy poboczu na wielu kierowców działa prewencyjnie i powoduje, że część osób jedzie wolniej i zastanawia się, czy ma zapięte pasy. Natomiast policjanci poruszający się pojazdami nieoznakowanymi często są świadkami brawurowej i niebezpiecznej jazdy innych kierowców. Tak właśnie było w powiecie dzierżoniowskim, ponieważ wideorejestrator nagrał szaleńczą jazdę mężczyzny wyprzedzającego kilka pojazdów tuż przed przejściem dla pieszych i na tzw. podwójnej ciągłej, w miejscu wyjątkowo niebezpiecznym ze względu na łuk drogi. Reakcja mundurowych była natychmiastowa i zakończyła się nałożeniem na „pirata drogowego” mandatu karnego w wysokości 2500 zł i 15 punktów karnych.

Pośpiech, zbyt szybka jazda, złe warunki atmosferyczne oraz brak ostrożności — to elementy, które mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach i ryzyko zaistnienia wypadku. Zbagatelizował je kierujący pojazdem marki Audi.

Sytuacja miała miejsce na drodze krajowej nr 8 w powiecie dzierżoniowskim. Na szczęście w tym właśnie rejonie znaleźli się policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pełnili służbę z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu z zamontowanym wideorejestratorem. Kiedy zbliżali się do łuku drogi zauważyli, że jeden z pojazdów osobowych, poruszający się w tym samym kierunku co policjanci, rozpoczyna manewr wyprzedzania kilku samochodów. Było to wyjątkowo niefortunne miejsce, gdyż znajdowało się tam oznakowane przejście dla pieszych, a widoczne wcześniej znaki pionowe i poziome zdecydowanie zabraniały wyprzedzania.

Takie zachowanie stwarza realne zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego, dlatego reakcja drogówki była natychmiastowa. Funkcjonariusze szybko uruchomili sygnały świetlne i dźwiękowe nagrywając tym samym wyczyny kierującego audi, i zatrzymali go.

Po przeanalizowaniu nagranego materiału dowodowego mężczyzna został ukarany mandatem karym w wysokości 2500 złotych i otrzymał do swojej indywidualnej puli aż 15 punktów karnych.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa, dlatego przestrzegając przepisów i zasad obowiązujących na niej dołożymy swoją cegiełkę do zwiększenia bezpieczeństwa nas wszystkich i będziemy mieli wpływ na ograniczenie zdarzeń na drodze.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film 411-131847.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 411-131847.mp4 (format mp4 - rozmiar 14.64 MB)