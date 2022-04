Komisariat Kolejowy poszukuje zaginionego obywatela Ukrainy Data publikacji 21.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W okolicach Dworca Głównego PKP we Wrocławiu zaginął 61-letni obywatel Ukrainy. Tamtejsi policjanci wszczęli poszukiwania, publikują wizerunek i zwracają się z prośbą do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu mężczyzny.

Komisariat Kolejowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzi poszukiwania obywatela Ukrainy SERHII KULISHOV, który we wtorek 19 kwietnia 2022 roku około godziny 12.00 będąc przed Dworcem Głównym PKP we Wrocławiu oddalił się od swojej żony, mówiąc, że idzie do toalety. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Zaginiony jest w wieku 61 lat, w dniu zaginięcia ubrany był w buty koloru ciemnego typu mokasyny, spodnie koloru niebieskiego z wytarciami w przedniej części ud, kurtkę koloru granatowego, a pod kurtką w jasną koszulę w pionowe pasy. Ma głowie założoną miał ciemny kaszkiet. Mężczyzna ma włosy koloru siwego, na twarzy posiada zarost w postaci siwej brody,. Na lewym nadgarstku między kciukiem a palcem wskazującym wytatuowany ma napis „K5”. Cechą charakterystyczną zaginionego jest powłóczenie prawą nogą.

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat miejsca przebywania zaginionego lub w przypadku napotkania go, zwracamy się z prośbą o niezwłocznie powiadomienie dyżurnego Komisariatu Kolejowego KWP Wrocław pod nr. tel. 47-871-14-20 lub proszę zadzwonić na numer alarmowy 112.

(KWP we Wrocławiu / sc)