Potrącił pieszego i odjechał

Data publikacji 22.04.2022

18 kwietnia 2022 roku policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił samochodem pieszego w miejscowości Joachimów-Mogiły i odjechał. Sprawca odpowie za spowodowanie wypadku, ale nie tylko. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy i posiadał przy sobie marihuanę. Został aresztowany na 3 miesiące.

18 kwietnia 2022 roku o godzinie 17:30 dyżurny skierniewickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego, do którego doszło w miejscowości Joachimów–Mogiły. Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący samochodem osobowym potrącił 75-letniego mieszkańca Warszawy, który wybrał się na świąteczny spacer w towarzystwie dwóch wnuków w wieku 19 i 21 lat. Młodym mężczyznom udało się uniknąć potrącenia. Ich dziadek z obrażeniami został zabrany śmigłowcem do szpitala. Policjanci szybko ustalili pojazd, który brał udział w zdarzeniu. Dwie godziny po zgłoszeniu sprawca został zatrzymany w Bolimowie. 40-letni mieszkaniec Sochaczewa był nietrzeźwy. Wynik badania to ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo posiadał przy sobie prawie 3 gramy marihuany. Postępowanie wykaże czy w chwili zdarzenia podejrzany był pod wpływem alkoholu. 40-latek odpowie za spowodowanie wypadku drogowego, ale także może ponieść karę za jazdę w stanie nietrzeźwości, posiadanie narkotyków, a także ucieczkę z miejsca wypadku. 21 kwietnia Sąd Rejonowy w Skierniewicach aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

(KWP w łodzi / kp)