Przewoził nielegalne wyroby tytoniowe, jest już w rękach policjantów

Data publikacji 22.04.2022

Kutnowscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wytypowali i zatrzymali mężczyznę, który przewoził samochodem 160 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Szacunkowe uszczuplenie Skarbu Państwa wyniosło prawie 150 tysięcy złotych.

21 kwietnia 2022 roku policjanci pojawili się w rejonie ulicy Barcewicza w Kutnie, gdzie miał poruszać się samochód z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. Wytypowany pojazd pojawił się i został zatrzymany do kontroli. Za kierownicą samochodu marki Peugeot Boxer siedział 37-letni mężczyzna. Podczas kontroli samochodu mundurowi w przestrzeni bagażowej znaleźli 8 tysięcy paczek papierosów po 20 sztuk w każdej bez polskich znaków akcyzy. Wstępnie oszacowano, że straty wynikające z uszczuplenia akcyzowego Skarbu Państwa wynoszą prawie 150 tysięcy złotych. 37-latek usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną.

(KWP w Łodzi / kp)