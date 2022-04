Podrobiony towar sprzedawali poprzez platformę ogłoszeniową Data publikacji 22.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 1000 sztuk odzieży, 770 sztuk obuwia i 56 sztuk galanterii nielegalnie oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi zabezpieczyli policjanci Wydziału z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Osoby, które sprzedawały odzież na jednej z platform ogłoszeniowych już usłyszały zarzuty. 35 i 36-latek odpowiedzą za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym. Grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się w Komendzie Stołecznej Policji wykrywaniem przestępstw gospodarczych ustalili, że w jednym z wynajmowanych mieszkań na terenie Białołęki może znajdować się towar oznaczony nielegalnie zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Podczas przeszukania lokalu, a także użytkowanych przez zatrzymanych do sprawy mężczyzn, samochodów oraz miejsc ich zamieszkania, policjanci zabezpieczyli prawie 1000 sztuk odzieży, 770 sztuk obuwia i 56 sztuk galanterii.

Według wiedzy funkcjonariuszy dwaj mężczyźni w wieku 35 i 36 lat sprzedawali zabezpieczony towar, wykorzystując do tego celu jedną z platform ogłoszeniowych.

Kancelaria reprezentująca pokrzywdzone firmy wyliczyła straty na kwotę 1 miliona złotych.

Ponadto w mieszkaniu jednego z zatrzymanych policjanci zabezpieczyli 2 gramy mefedronu i 1,6 grama marihuany.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym. Grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 35-latek odpowie za posiadanie środków odurzających.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga.

(KSP / mw)