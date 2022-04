Psi nos prawdopodobnie wytropił prawdziwy skarb Data publikacji 22.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uczestniczyli w czynnościach związanych z odnalezieniem sporej ilości monet pochodzących prawdopodobnie z początku XIII wieku. Sytuacja ta miała miejsce w rejonie jednej z niewielkich wsi na terenie Dolnego Śląska, gdzie jej mieszańcy, a w zasadzie ich pies, odnalazł prawdziwy skarb. Wartość znaleziska oszacowano wstępnie na kwotę co najmniej 2.8 miliona złotych.

Funkcjonariusze Zespołu do Walki z Przestępczością Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, realizowali czynności związane ze zgłoszeniem dotyczącym odnalezienia sporej ilości starych monet. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, informacja ta potwierdziła się, bo znalazcy pokazali im fragmenty glinianego naczynia i znalezione w nim monety. Poinformowali także, że podczas spaceru leśnymi ścieżkami, ich pies wykopał je z ziemi.



Jak niemal w każdym tego typu przypadku, kryminalni współpracują z miejscowym konserwatorem zabytków i tak było też w tym przypadku. Według wstępnej oceny przedstawiciela Delegatury w Wałbrzychu - Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, a także archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, znalezione monety pochodzić mogą z początku XIII wieku. Z ustaleń wynika, że są to w większości dobrze zachowane brakteaty wybite w ówczesnych mennicach na terenie Brandenburgii, Saksonii lub Śląska.



Zostały obecnie przekazane ekspertom w celu wykonania szczegółowych badań, jednak już teraz wiadomo, że tego typu znaleziska nie było w Polsce, od co najmniej stu lat.



Wartość znalezionego ,,skarbu’’ szacuje się wstępnie na kwotę co najmniej 2.8 miliona złotych. Monety posiadają rangę zabytku archeologicznego i w związku z tym są własnością Skarbu Państwa, więc trafią w najbliższym czasie do jednego z muzeów.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

