Dla każdego bezpieczne miejsce na drodze Data publikacji 22.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wraz z wiosną na naszych drogach przybywa jednośladów. Z chęciom przesiadamy się na rowery, hulajnogi czy motocykle. To nie tylko weekendowe wycieczki, ale pełnoprawne środki transportu, alternatywne wobec samochodów. Pamiętajmy przy tym, że przepisy dotyczą wszystkich użytkowników dróg. Sprawny technicznie rower czy hulajnoga, wyposażone w oświetlenie i elementy odblaskowe to tutaj podstawa. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i wzajemny szacunek na drodze. Niech jazda będzie wyłącznie przyjemnością, a nie przyczyną tragedii.

Zwolennicy podróży na dwóch kółkach muszą pamiętać, że korzystanie z jednośladu wiąże się ze znajomością i stosowaniem przepisów. Przypominamy zatem najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Dla rowerzystów:

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź stan techniczny swojego roweru. Sprawne hamulce, oświetlenie oraz dzwonek to podstawa wymagana przepisami prawa. W trakcie jazdy po zmroku musimy mieć przednie oświetlenie białe lub żółte oraz tylne czerwone. Pamiętaj, że każdy rowerzysta obowiązany jest do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem może skorzystać wyjątkowo, gdy:

opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła);

korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, zachowaj szczególną ostrożność i ustępuj miejsca pieszym.

Rowerzysta dodatkowo powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez używanie za każdym razem kasku ochronnego. Nie jest to, co prawda obowiązkowe, jednak dobrze, aby rowerzyści zdali sobie sprawę, że nawet pozornie niegroźna wywrotka na rowerze i brak kasku, może spowodować spory uszczerbek na zdrowiu. Warto również korzystać z elementów odblaskowych. Opaska lub kamizelka odblaskowa zwiększy znacznie naszą widoczność.

Dla użytkowników hulajnóg:

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;

od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;

dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:

korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;

sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych);

W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

zachowanie szczególnej ostrożności;

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;

ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;

czepiania się pojazdów;

jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

UTO (Urządzenie Transportu Osobistego): korzystanie z drogi

Kierujący urządzeniem UTO nie może korzystać z jezdni. Jest obowiązany korzystać z:

drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów może korzystać z chodnika.

Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, kierujący UTO musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

UTO: obowiązki

Osoba poruszająca się na UTO jest obowiązana:

zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu;

jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

zachować bezpieczny odstępu – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych).

UTO: zakazy

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,

ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

czepiania się pojazdów;

ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku;

UTO: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

Dla motocyklistów:

Jazda na motocyklu to często pasja i ogromna przyjemność. Motocykliści wykorzystują atuty swoich pojazdów, jakim są: małe gabaryty, zwrotność, przyspieszenie. Niestety niektórzy robią to z ogłuszającym rykiem silnika. Takie zachowania nielicznych mają wpływ na opinię o całej grupie użytkowników motocykli.

Apelujemy do wszystkich motocyklistów o ostrożną jazdę, zgodną z przepisami prawa. Przyjemność z użytkowania motocykla zawsze musi się łączyć z dbaniem o bezpieczeństwo własne i innych.

Motocykliści muszą być świadomi, że nawet odzież ochronna i niezbędny do jazdy kask, przy dużych prędkościach, nie uchronią ich od poważnych obrażeń.

- motocyklisto, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, w tym dostosuj prędkość do warunków ruchu, zawsze zawczasu i wyraźnie sygnalizuj zamiar wykonania manewru.

- kierowco samochodu, od Ciebie również zależy czy motocyklista bezpiecznie dojedzie do celu podróży, często patrz w lusterka i nie zajeżdżaj motocykliście drogi.

(KWP w Opolu / kp)