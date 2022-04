Rozsądnie, ostrożnie i z szacunkiem - odpowiedzialny motocyklista

Chociaż pogoda pozostaje kapryśna, to coraz cieplejsze i słoneczne dni zachęcają motocyklistów do wyruszenia w trasy. Aby jednak każda podróż była bezpieczna, konieczne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Odpowiednia do ograniczeń i warunków prędkość, czytelne sygnalizowanie manewrów, zasada ograniczonego zaufania oraz wzajemny szacunek na drodze są tutaj kluczowe. Pamiętajmy, że droga to nie tor wyścigowy, a popełnione błędy mogą okazać się katastrofalne.