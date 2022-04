Zaszczytny medal dla policjanta z lubińskiej komendy Data publikacji 22.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy życie i zdrowie drugiego człowieka było zagrożone, niejednokrotnie zachował zimną krew, wykazał się profesjonalizmem, odwagą i determinacją, aby ratować to, co najcenniejsze…życie innych, narażając przy tym własne. Mowa o mł. asp. Tomaszu Górce, który decyzją ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego otrzymał wyjątkowy dla każdego policjanta medal im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja.

Dwanaście lat minęło od zdecydowanej reakcji stołecznego policjanta na chuligańskie zachowanie dwóch wyrostków. W starciu z przestępcami podkom. Andrzej Struj zginął od ran zadanych nożem. Zarządzeniem nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 lutego 2022 roku ustanowiono Medal im. podkom. Andrzeja Struja wręczany tym funkcjonariuszom, którzy poza służbą podejmują działania w ochronie życia, zdrowia i mienia obywateli oraz tym, którzy w trakcie służby ratują ludzkie życie, narażając własne.

Śp. podkom. Andrzej Struj to dla funkcjonariuszy polskiej policji postać wyjątkowa i niezwykła, która stała się symbolem służby. Człowiek, który nie bał się podjąć interwencji w czasie wolnym, narażając przy tym i oddając to, co najcenniejsze, czyli własne życie.

Tym bardziej jesteśmy dumni, że jeden z naszych kolegów otrzymał ten zaszczytny medal. Młodszy aspirant Tomasz Górka, który obecnie pełni służbę na stanowisku kierownika Ogniwa Patrolowego i Wywiadowczego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, podczas swojej służby wielokrotnie podejmował działania, kiedy z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, ratował innych ludzi.

Tylko w lipcu ubiegłego roku mł. asp. Tomasz Górka brał udział w trzech zdarzeniach, w których życie i zdrowie drugiego człowieka było zagrożone. W pierwszym przypadku bohaterskim działaniem wykazał się, gdy wraz z dwoma innymi mundurowymi, w ostatniej chwili ściągnął z torów zdesperowanego 26-latka, który biegł wprost pod nadjeżdżający pociąg.

Kolejny przykład profesjonalizmu, opanowania i szybkiego działania to uratowanie życia 63-letniego mężczyzny, który zasłabł w samochodzie podczas jazdy. Tomasz Górka wraz z kolegą z patrolu, bardzo szybko znaleźli się na miejscu zdarzenia. Z pokrzywdzonym nie było żadnego kontaktu. Policjanci i ratownicy medyczni, którzy przejeżdżali obok tego miejsca, na zmianę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo tego, że reanimacja trwała długo i działania ratunkowe nie dawały pozytywnych rezultatów, ani policjanci, ani medycy nie poddawali się. W trosce o życie poszkodowanego prowadzili wspólnie akcję ratunkową. Na szczęście u mężczyzny zauważono powrót funkcji życiowych i 63-latek trafił do szpitala.

Kolejnym uratowanym przez Tomasza Górkę był mieszkaniec gminy Lubin, który próbował odebrać sobie życie. Mężczyzna, siedząc na torach, trzymał w ręce ostre narzędzie i ciął sobie nim rękę. Był zdesperowany. Udzielono mu pomocy przedmedycznej i oddano w ręce specjalistów.

Mł. asp. Tomasz Górka to funkcjonariusz, który mając doświadczenie zawodowe, udziela wsparcia i pomocy młodszym kolegom podczas podejmowanych interwencji, a w przypadku trudności, zawsze wspomaga ich w czynnościach.

Decyzją ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego z 14 lutego br. medal otrzymało 77 policjantów z jednostek na terenie całego kraju.

Gratulujemy otrzymania tak doniosłego wyróżnienia naszemu koledze i życzymy dalszych sukcesów w służbie. Sytuacje, w których liczy się każda minuta, a nawet sekunda, są częste w pracy policjanta, ale chwile, w których ratuje się życie, należą do wyjątkowych i jednocześnie najbardziej satysfakcjonujących.

(KWP we Wrocławiu / kp)