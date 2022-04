Ćwiczenia transgraniczne w ramach projektu „Bezpieczna granica w Euroregionie Nysa” Data publikacji 22.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie powiatu karkonoskiego odbyły się ćwiczenia transgraniczne w ramach projektu „Bezpieczna granica w Euroregionie Nysa”. W działaniach uczestniczyli jeleniogórscy policjanci, funkcjonariusze z ościennych powiatów, policjanci z Liberca, ratownicy GOPR, strażnicy KPN oraz strażnicy leśni. Na miejscu obecny był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Paweł Barski, a dowodził Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze – insp. Leszek Zagórski. Celem ćwiczeń było miedzy innymi doskonalenie współpracy polskiej i czeskiej policji na pograniczu w zakresie poszukiwania osób zaginionych.

Ćwiczenia transgraniczne rozpoczęły się w środę 20 kwietnia, a zakończyły w czwartek 21 kwietnia 2022 r. na terenach leśnych, przez które przechodzi granica polsko-czeska, pomiędzy Harachovem a Szklarską Porębą. Działania dotyczyły poszukiwania osób zaginionych. Są to tereny, w których łatwo stracić orientację.

Scenariusz ćwiczeń był taki: Policja w Libercu przyjęła zgłoszenie o zaginięciu 3 kobiet, które wyszły z domu w Harachovie na wycieczkę i nie było z nimi żadnego kontaktu. W międzyczasie policjanci czescy uzyskali informację, że kobiety przekroczyły granicę polsko-czeską i udały się w kierunku Szklarskiej Poręby.



W ćwiczeniach udział wzięli jeleniogórscy policjanci, funkcjonariusze z ościennych powiatów, w tym Policyjna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z KPP Lwówek Śląski wraz z psem tropiącym, policjanci z Liberca, ratownicy GOPR , strażnicy leśni oraz strażnicy KPN .



Poszukiwaniami dowodzili mundurowi z Policyjnej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej używając do działań oprogramowanie SIRON. Do ćwiczeń użyto także policyjnego psa tropiącego, który pomógł w odnalezieniu kobiet. Jednocześnie sztab grupy współpracował ze sztabem grupy Karkonoskiej GOPR , która do poszukiwań użyła Bezzałogowy Statek Powietrzny. Z uwagi na trudne warunku pogodowe, intensywne opady deszczu ze śniegiem, niską temperaturę oraz mocno zaśnieżony oraz oblodzony teren, do działań użyto specjalistyczne pojazdy typu quady.



W ćwiczeniach uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp . Paweł Barski, a dowódcą był Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze – insp. Leszek Zagórski.



Takiego typu działania mają na celu doskonalenie współpracy policji polskiej i czeskiej na pograniczu w przypadku poszukiwania osób zaginionych w terenach niezurbanizowanych, doskonalenie postępowania wszystkich służb w przypadku wystąpienia sytuacji o zagrożeniu życia i zdrowia, sprawdzenie realności przyjętych procedur działania na tę okoliczność, przygotowanie służb ratowniczych do działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, sprawdzenia systemów łączności oraz udoskonalenie współdziałania, obiegu informacji, umiejętności elastycznego kierowania siłami i środkami oraz podejmowania trafnych decyzji przez służbę dyżurną oraz przełożonych różnych szczebli zarządzania.

(KWP we Wrocławiu / sc)