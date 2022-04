Zgrupowanie Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej Data publikacji 23.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Muszynie w dniach 11-14 kwietnia 2022 r. odbył się obóz taktyczno-kondycyjny mający na celu wyłonienie zawodników, którzy będą reprezentowali naszą formację w zawodach piłkarskich. Nadrzędnym celem selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego było wybranie zawodników, którzy 27 kwietnia zmierzą się na piłkarskiej murawie z Reprezentacją Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z okazji Dnia Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia w resorcie obrony narodowej.

WRACAMY! Tak można w skrócie powiedzieć po ciężkim czasie spowodowanym pandemią COVID-19, która odcisnęła piętno w każdej dziedzinie naszego życia. Policjanci, którzy na co dzień strzegą bezpieczeństwa obywateli, spotkali się w Muszynie, gdzie przyjechali z różnych zakątków Polski. Zaplanowany obóz odbył się w dniach od 11 do 14 kwietnia. W końcu selekcjoner piłkarskiej Reprezentacji Polskiej Policji Andrzej Kuczyński mógł zobaczyć, w jakiej dyspozycji są jego zawodnicy oraz jaki poziom prezentują policjanci, którzy pierwszy raz mieli okazję do pokazania swoich sportowych możliwości. Obok popularnego „Pułka” sztab szkoleniowy, który stworzyli podkom. Rafał Gnap oraz sierż. szt. Krzysztof Weres zadbał o pełne przygotowanie techniczno-taktyczne przed zbliżającym się wielkimi krokami meczem z Reprezentacją Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zawodnicy uczestniczyli w 5 treningach, które odbywały się na naturalnej murawie oraz boisku ze sztuczną nawierzchnią. Na zgrupowaniu stawiło się 18 zawodników, którzy podczas każdej minuty treningu swoją postawą chcieli przekonać do siebie trenerów. Zacięta walka i ostra rywalizacja była widoczna na boisku, ale i poza nim uczestnicy stworzyli zgrany kolektyw. Warto zwrócić uwagę na to, iż reprezentujący naszą formację policjanci, poza służbą realizują się sportowo, cały czas dbając o sprawność fizyczną, co ma pozytywne odzwierciedlenie w wykonywaniu codziennych zadań służbowych. Stara piłkarska prawda mówi, że najważniejszy jest następny mecz. Nie inaczej jest dla Reprezentacji Polskiej Policji, która już 27 kwietnia pojawi się na piłkarskiej murawie. Elektryzujący pojedynek, na który serdecznie zapraszamy, odbędzie się o godzinie 13.30 na boisku Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” przy ul. Myśliwieckiej 9. Ważnym elementem obozu było również przygotowanie zespołu do Międzynarodowego Turnieju Lotus Cup 2022, który odbędzie się w Rumunii na tzw. orlikach.

Mundurowi zebrali się w Muszynie, by podnosić swoje sportowe umiejętności, jednak nie zapomnieli o tych, którzy najbardziej potrzebują teraz naszego wsparcia. W Ośrodku Wypoczynkowym Polskiego Związku Niewidomych „Nestor”, który ugościł naszych reprezentantów, poznaliśmy rodziny z Ukrainy, które uciekły z Doniecka przed wojną. Ich celem było odzyskać poczucie bezpieczeństwa, które całkowicie zatracili w swoim kraju. Policyjna drużyna zaprosiła rodziny, a dwóch chłopców wzięło udział w piłkarskich zmaganiach. Młodzi reprezentanci Ukrainy Oleksander i Wladyslaw uczestniczyli w treningu oraz wzięli udział w ostatniej grze, podsumowującej zgrupowanie. To, że sport jest uniwersalnym językiem, pozbawionych podziałów wiedzą wszyscy. Jednak my otrzymaliśmy zdecydowanie więcej… Uśmiech dzieci oraz wyrazy wdzięczności od rodziny chłopców oraz maleńkiej Anji jest naszym największym sukcesem. Na koniec sportowych emocji rodziny otrzymały upominki od Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dziękujemy selekcjonerowi Andrzejowi Kuczyńskiemu za zorganizowanie obozu, który po raz kolejny udowodnił, że sport łączy ludzi. Dziękujemy również Bogdanowi Kałuckiemu Dyrektorowi Ośrodka Wypoczynkowego Polskiego Związku Niewidomych „Nestor” w Muszynie za gościnne przyjęcie reprezentacji, zapewnienie wyżywienia i pełnej odnowy biologicznej, która zdecydowanie ułatwiała regeneracje zawodnikom.

Słowa uznania kierujemy do Zarządu Regionu CBŚ oraz Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, którzy kolejny raz wsparli pobyt reprezentacji polskiej Policji w Muszynie, pokrywając koszty wynajęcia obiektów sportowych oraz Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który zapewnił stroje oraz profesjonalny sprzęt potrzebny do przeprowadzenia treningów.

Skład Reprezentacji polskiej Policji biorącej udział w zgrupowaniu:

Sztab szkoleniowy - Andrzej Kuczyński – kierownik reprezentacji/selekcjoner (BKS KGP), podkom. Rafał Gnap – trener/analityk (KWP Szczecin), st. sierż. Krzysztof Weres – trener (KWP Szczecin).

Zawodnicy – mł. asp. Igor Kropiewnicki (CBŚP), sierż. Daniel Malina (CPKP „BOA”), sierż. szt. Łukasz Matyśkiewicz, post. Arkadiusz Zalewski (KSP), st. asp. Artur Ronowicz, sierż. szt. Kamil Rupacz (KWP zs. w Radomiu), sierż. szt. Piotr Pacholski, st. sierż. Marcin Szopa, sierż. Michał Chrabąszcz, st. sierż Jakub Kawecki, post. Bartosz Soliński (KWP Katowice), st. sierż. Mateusz Wawszczyk, st. sierż. Grzegorz Urbaniak (KWP Wrocław), sierż. szt. Krystian Stachura,

post. Adrian Rogala (KWP Rzeszów), st. sierż. Mateusz Orzechowski (KWP Kraków), sierż. szt. Kacper Wrzask (KWP Gdańsk), st. sierż. Sebastian Kostrzewa (KWP Opole).

Autor tekstu: st. sierż Marcin Szopa (asystent Reprezentacji polskiej Policji ds. mediów).