Policjantka po służbie zatrzymała nietrzeźwego sprawcę zdarzenia drogowego Data publikacji 25.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko w czasie służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem jest postawa funkcjonariuszki z Komendy Powiatowej Policji w Nisku. W czasie wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego sprawcę zdarzenia drogowego. 48-latek uszkodził zaparkowanego w Zarzeczu forda i odjechał z miejsca.

W ubiegły czwartek, 21.04.2022 r., policjanci z niżańskiej komendy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym fordzie w Zarzeczu. Z informacji przekazanych przez właścicielkę auta wynikało, że samochód przez noc stał zaparkowany przy jej posesji. Na miejscu okazało się, że zdarzenie jest najprawdopodobniej wynikiem nieprawidłowego omijania. Na karoserii uszkodzonej fiesty był widoczny niebieski lakier innego auta.

Następnego dnia zgłaszająca w pobliżu swojego domu zauważyła niebieskiego opla, na kraśnickich numerach rejestracyjnych. Samochód posiadał liczne uszkodzenia, dokładnie na tej samej wysokości jakie znajdowały się w jej pojeździe. Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili, że opel należy do mieszkańca sąsiedniej miejscowości.

Jeszcze tego samego dnia, po południu, policjantka z Niska, wracając po służbie do domu zauważyła w pobliżu miejscowości Zdziary jadącego opla, który mógł brać udział w zdarzeniu w Zarzeczu. Funkcjonariuszka zatrzymała kierującego. Od mężczyzny wyczuła alkohol. O zaistniałej sytuacji poinformowała dyżurnego, który na miejsce skierował policyjny patrol. Czerwona lampka na urządzeniu do badania staniu trzeźwości potwierdziła, że mężczyzna kieruje po alkoholu. 48-latkowi została pobrana krew do badań.

Mężczyzna stracił prawo jazdy, dodatkowo za uszkodzenie forda został ukarany mandatem w wysokości 1 tys. złotych.

(KWP w Rzeszowie / mw)