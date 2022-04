Spotkanie wielkanocne z ukraińskimi rodzinami Data publikacji 25.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tegoroczne Święta Wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy, wyglądały zupełnie inaczej, niż wszystkie inne do tej pory. Nie dość, że z dala od domu, to jeszcze bez najbliższych członków rodziny. Choć w miejscach zbiorowego zakwaterowania, często trudno jest mówić o świątecznej atmosferze, to podkarpaccy policjanci postarali się, aby rodziny przebywające w Polańczyku choć trochę poczuły się jak w domu.

Wczoraj, wierni z kościoła wschodniego obchodzili Święta Wielkanocne. Od dwóch miesięcy, odkąd na Ukrainie wybuchł konflikt zbrojny, w naszym kraju schronienia szukają nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy. Wielu z nich gości w naszych domach, ale przebywają także w punktach recepcyjnych i miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Od wielu tygodni, w Polańczyku przebywają matki i dzieci z Ukrainy. Aby ten czas, chociaż z dala od ich najbliższych, dał im chociaż namiastkę świątecznej atmosfery, policjanci odwiedzili przebywające w ośrodku rodziny. Nadkom. Wojciech Kulig z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie złożył w imieniu funkcjonariuszy życzenia. Proboszcz parafii Spotkania Pańskiego w Morochowie ks. Julian Feleńczak, modlił się o pokój na Ukrainie.

Członkowie stowarzyszenia „Pod Skrzydłem Anioła” przekazali uchodźcom symboliczne koszyczki wielkanocne. Znajdowało się w nich wszystko to, co powinno się znaleźć w tradycyjnym prawosławnym koszyczku. Animatorzy zadbali, by dzieci przebywające w ośrodku, miło spędziły czas. Nie obyło się bez malowania pisanek.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Polańczyku także włączyły się w świąteczną inicjatywę. Upiekły paski - ukraiński chleb wielkanocny. Dla wszystkich było to niezmiernie miłe i wzruszające spotkanie.