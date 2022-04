Policyjne działania „Prędkość” Data publikacji 26.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę, 27 kwietnia 2022 r., Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Policjanci będą reagować również na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

policyjna kontrola prędkości

Kierujący powinni się spodziewać zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane działania będą zaangażowane między innymi policyjne zespoły pn. „Speed”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym.

Wypadki drogowe, których przyczyną jest nadmierna prędkość generują najwięcej ofiar śmiertelnych dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Policja apeluje o rozsadek. Brawura i ryzykowne zachowania mogą prowadzić do tragedii. Pamiętajmy, że prędkość należy dostosować nie tylko do oznakowania, ale przede wszystkim do warunków ruchu na drodze.

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po raz kolejny, włączy się firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu, którego hasłem przewodnim jest: Zwolnij i żyj!

BRD KGP

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.2 MB)