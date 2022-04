Pomoc przyszła na czas Data publikacji 25.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy koluszkowscy policjanci zostali wezwani do jednego z bloków, gdzie przed drzwiami mieszkania 82-letniej kobiety czekał na nich zaniepokojony lekarz, bez chwili wahania wyważyli drzwi. W mieszkaniu znaleźli leżącą na podłodze kobietę. W takich sytuacjach liczy się każda sekunda aby ratować ludzkie życie.

21 kwietnia 2022 roku tuż przed godziną 14.00 w Koluszkach do jednego z bloków został skierowany patrol Policji. Przed drzwiami mieszkania mundurowi zastali lekarza. Był on wyraźnie zaniepokojony, gdyż lokatorka nie otwierała drzwi, a z wnętrza słyszał jęki kobiety. Policjanci doskonale wiedzieli, że ludzkie życie może być zagrożone. Wywarzyli drzwi i razem z medykiem dostali się do mieszkania. Znaleźli tam leżącą na podłodze 82-latkę i wspólnie przenieśli ją na łóżko. Lekarz przystąpił do udzielania jej pomoc. W tym czasie mundurowi wezwali pogotowie ratunkowe z uwagi na stan zdrowia seniorki. Na szczęście 82-letnia koluszkowianka otrzymała pomoc na czas.

Kiedy zagrożone jest ludzkie życie liczy się każda sekunda, sierżant sztabowy Witold Ludziejewski to policjant z 12-letnim stażem służby patrolowo-interwencyjnej. Wielokrotnie mierzył się z sytuacjami kiedy ludzkie życie było zagrożone i liczyło się szybkie działanie. Natomiast sierżant Dawid Taroń to młody policjant z kilkuletnim stażem jednak niejednokrotnie uratował ludzkie życie. W maju ubiegłego roku otrzymał zgłoszenie, że na podległym terenie przebywa młoda kobieta, która zamierza popełnić samobójstwo. Mając tylko szczątkowe informacje o miejscu, w którym może się znajdować funkcjonariusze złożyli je w całość i dotarli na czas. Udzielili pierwszej pomocy i wezwali na miejsce pomoc medyczną. Kilka dni później interwencja policjantów udaremniła kolejną próbę targnięcia się na własne życie innej młodej kobiety.

(KWP w Łodzi / mw)