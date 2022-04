Blisko 10 kg narkotyków przejęli policjanci z Olsztyna Data publikacji 26.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie zatrzymali dwóch mężczyzn, między którymi miało dojść do wymiany narkotyków. Policjanci zabezpieczyli ponad 8 kg amfetaminy oraz ponad 1kg marihuany. Policjanci zabezpieczyli też 71 tys. zł w gotówce oraz dwa auta zatrzymanych, które trafiły na policyjny parking. Teraz 39-latkowi i 53-latkowi grożą kary nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie cały czas prowadzą działania zmierzające do zatrzymywania osób, które trudnią się handlem substancjami zabronionymi. W trakcie prowadzonych czynności operacyjnych, funkcjonariusze uzyskali informację o zbliżającej się transakcji narkotykowej. Do przekazania narkotyków i odebrania gotówki miało dojść na jednym z dużych parkingów niedaleko Elbląga. W sobotę (23.04.2022r.) około południa na wspomnianym parkingu kryminalni z KWP w Olsztynie zatrzymali dwie osoby podczas wymiany narkotyków.

Zatrzymanymi byli 53-latek z powiatu Bartoszyckiego oraz 39-latek z Gdańska. Mężczyźni byli kompletnie zaskoczeni obecnością funkcjonariuszy podczas nielegalnej transakcji oraz zatrzymaniem. Nie stawiali oporu. Podczas działań policjanci przy zatrzymanych zabezpieczyli plecak, w którym znaleźli ponad 8 kg amfetaminy. Przeszukanie mieszkania 56-latka zakończyło się znalezieniem również ponad 1 kg suszu roślinnego, który po sprawdzeniu testerem okazał się marihuaną oraz ponad 0,5 kg amfetaminy i broń gazową. W trakcie prowadzonych czynności policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli również 71 tys. zł. w gotówce znalezione przy zatrzymanych oraz 2 auta – Audi Q5 i Opel Vivaro. Czynności wykonywane przez policjantów nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

53 i 39-latek decyzją sądu trafili do aresztu. Za posiadanie znacznych ilości środków psychotropowych grozi im kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

"Na filmie widać zatrzymanego mężczyznę, którego ręce zakuwane są w kajdanki. W kolejnej scenie zatrzymany mężczyzna prowadzony jest przez policjantów do radiowozu"

(rj)