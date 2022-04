Najszybsza policjantka z Polsce służy w łochowskim komisariacie Data publikacji 26.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Monika Kędziora, kierownik referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Łochowie zajęła pierwsze miejsce w rywalizacji policjantek w 10. jubileuszowej edycji DOZ Maratonu Łódzkiego. Policjantka o maratonie marzyła od dawna. W miniony weekend dystans 42,195 km przebiegła w czasie 03:56:58.

Aspirant sztabowy Monika Kędziora swoją przygodę z bieganiem rozpoczęła 20 lat temu zaczynając od 10 km. Z biegiem czasu wydłużały się też dystanse oraz trasy. Od ubiegłego roku biega na trasach górskich. Na swoim koncie ma już udział w półmaratonie górskim, gdzie zajęła 5 miejsce wśród kobiet.

Na co dzień asp. szt. Monika Kędziora jest kierownikiem referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Łochowie. Znakomicie jednak łączy służbę w Policji ze swoją pasją i zamiłowaniem do sportu, w którym odnosi sukcesy. Jak mówi, bieganie to jej sposób na życie oraz najlepsza metoda na oderwanie się od trudów dnia codziennego.

Naszej koleżance gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

(KWP zs. w Radomiu / kp)