Policjanci zapobiegli nielegalnym walkom nieletnich Data publikacji 26.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z chorzowskiej komendy w ostatniej chwili nie dopuścili, aby odbyła się nielegalna „Gala” MMA z udziałem nieletnich. Mundurowi ustalili i namierzyli miejsce pobytu organizatorów. Mężczyźni zostali już przesłuchani, a za zorganizowanie nielegalnych walk odpowiedzą teraz przed sądem. Nieletnimi uczestnikami również zajmie się sąd, w ich przypadku - rodzinny.

W miniony piątek, 15.04.2022 r., kryminalni z chorzowskiej komendy uzyskali informację, że w weekend na terenie miasta ma odbyć się nielegalna gala MMA z udziałem nieletnich. Choć informacja wydawała się wręcz niewiarygodna, policjanci postanowili jednak ją sprawdzić. Jak się szybko okazało, informacja była prawdziwa. Przeglądając portale społecznościowe mundurowi natknęli się na oficjalną stronę wydarzenia. Choć początkowo wszystko wyglądało jedynie na żart, kolejne ustalenia niestety to potwierdziły. Informacje zdobyte przez śledczych mówiły o tym, że podobne walki odbyły się już w ubiegłym miesiącu. Wtedy miała to być spontaniczna sytuacja, jednakże po jej „sukcesie”, dwóch 18-latków i jeden 17-latek postanowiło zorganizować „profesjonalną galę” dla nieletnich amatorów MMA. Na jednym z portali społecznościowych utworzyli jej oficjalny profil, gdzie zamieszczali bieżące informacje. Na szczęście, dzięki zdecydowanej reakcji chorzowskich policjantów, którzy w ostatniej chwili udaremnili nielegalne walki, nie doszło do żadnej tragedii. Nie uchroni to jednak zarówno organizatorów, jak i uczestników przed odpowiedzialnością. Dorosłym organizatorom grozi nawet 3-letni pobyt w więzieniu, a każdy z nieletnich indywidualnie będzie odpowiadał za swoje czyny przed sądem rodzinnym.

(KWP w Katowicach / mw)