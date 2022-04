Grupa przestępcza ponownie odpowie za prowadzenie agencji towarzyskiej Data publikacji 27.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozbili grupę przestępczą zajmującą się seksbiznesem. Wśród zatrzymanych są osoby kierujące grupą, w tym mężczyzna, który prowadził w Czeladzi agencję towarzyską. Zatrzymani decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani.

Śledczy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, rozpracowując grupę przestępczą zajmującą się sutenerstwem, zatrzymali 3 osoby w tej sprawie. Kryminalni podejrzewali, że 45-letni mieszkaniec Sosnowca, który w grudniu 2020 roku opuścił więzienie po odbyciu kary za prowadzenie na terenie Czeladzi agencji towarzyskiej, powrócił do przestępczego procederu. Śledczy nie mylili się. Zebrany przez nich materiał dowodowy wskazał, że mężczyzna w maju 2021 roku ponownie zajął się seksbiznesem, otwierając w Czeladzi agencję towarzyską. Jednocześnie 45-latek, wspólnie z 55-letnią kobietą, założył i kierował grupą przestępczą, w której uczestniczyła jeszcze inna, 45-letnia kobieta. Sprawcy zajmowali się czerpaniem korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Przestępczy proceder przerwali kryminalni, którzy w agencji towarzyskiej w Czeladzi zatrzymali kierującego grupą mężczyznę, a także kobietę biorącą udział w tym procederze. 55-letnia wspólniczka mężczyzny, została zatrzymana w swoim domu w jednej z miejscowości na terenie powiatu będzińskiego.

Wszyscy zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, która nadzoruje policyjne śledztwo. Tam zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej i czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby, za co grozi do 5 lat więzienia. Mężczyzna i 55-letnia kobieta usłyszeli również zarzuty kierowania grupą przestępczą, za co grozi do 10 lat więzienia. Oboje odpowiedzą na zasadzie recydywy. W grudniu 2020 roku opuścili oni bowiem zakłady karne po odbyciu kary więzienia za wcześniejsze prowadzenie agencji towarzyskiej w Czeladzi i, jak ustalili śledczy, powrócili do przestępczego procederu. Decyzją sądu zatrzymani zostali już tymczasowo aresztowani.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 48.89 MB)