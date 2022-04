Operacyjny uratował 28-latka, który chciał skoczyć z mostu w Warszawie

Dzięki umiejętnie poprowadzonej rozmowie telefonicznej policjant z 2. komisariatu uratował 28-latka, który chciał skoczyć z mostu w Warszawie. Młody człowiek zadzwonił z informacja o swoich zamiarach na przypadkowo wybrany numer pomocowy w Lublinie. Informacja ta błyskawicznie dotarła do Policji. Funkcjonariusz podczas trwającej godzinę rozmowy wykazał się zrozumieniem, ustalił gdzie znajduje się mieszkaniec Olsztyna oraz na bieżąco przekazywał informacje do dyżurnego. Na koniec nakłonił 28-latka, by ten zszedł z mostu. Policjanci udzielili mu pomocy.