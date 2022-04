Miał ponad 2,2 promila. Zatrzymał go policjant w czasie wolnym od służby Data publikacji 27.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pijani kierowcy to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności i braku poszanowania dla zdrowia oraz życia innych uczestników ruchu. Na szczęście tą samą drogą, którą poruszał się nietrzeźwy 57-latek, jechał w czasie wolnym od służby sierż. szt. Marek Piec. Gdyby nie ten policjant i jego właściwa reakcja na zachowanie pijanego kierowcy, mogłoby dojść do tragedii. Zatrzymanemu przez niego kierowcy grozić może teraz do 2 lat pozbawienia wolności.

Sierż. szt. Marek Piec jadąc ul. Wrocławską w Długołęce zauważył nietrzeźwego kierującego. Policjant był w czasie wolnym od służby, ale swoim zachowaniem pokazał, że funkcjonariuszem jest się cały czas i absolutnie nie ma znaczenia czy ma się wówczas na sobie policyjny mundur.



Kierujący osobową Toyotą został przez niego zatrzymany, a badanie trzeźwości przeprowadzone przez powiadomionych o zaistniałej sytuacji kolegów, którzy byli w służbie, rozwiało wszelkie wątpliwości, co do stanu w jakim znajdował się 57-latek. Otóż, wynik to ponad 2,2 promila!

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za popełnione przestępstwo. Przypomnijmy, że grozi za nie do 2 lat pozbawienia wolności.



Bardzo cieszymy się, że wśród nas są tacy policjanci, jak właśnie sierżant sztabowy Marek Piec, który na co dzień pełni służbę w Wydziale Ochronnym wrocławskiej komendy miejskiej. Jego postawa jest zdecydowanie dla nas wzorem do naśladowania.



Pamiętajmy, by reagować w sytuacjach, kiedy widzimy niepokojące sytuacje na drodze. Być może uratujemy komuś życie. Nie możemy dawać przyzwolenia na alkohol za kółkiem. Kiedy zauważymy, że ktoś z naszego otoczenia spożywa alkohol, a potem chce kierować pojazdem, stanowczo zareagujmy sprzeciwem.

(KWP we Wrocławiu / sc)