Pierwsze międzynarodowe targi bezpieczeństwa publicznego otwarte! Data publikacji 27.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w Kielcach otwarto pierwsze międzynarodowe targi dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Polsecure, to m.in. wystawa sprzętu, a także cykl konferencji ze służbami podległymi MSWiA. Przez najbliższe trzy dni w największym ośrodku wystawienniczym w regionie, będzie można obejrzeć firmy oferujące najbardziej nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane w codziennej służbie mundurowych.

Organizatorem wydarzenia jest Komenda Główna Policji oraz Targi Kielce pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W otwarciu Polsecure uczestniczył Podsekretarz Stanu MSWiA Pan Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, przedstawiciele władz rządkowych i samorządowych, a także zagraniczni goście reprezentujący takie instytucje jak INTERPOL czy Europol.

Wystawa i cykl konferencji o bezpieczeństwie publicznym zaplanowane są w terminie od 27 do 29 kwietnia. Trwające targi są idealną okazją do zapoznania się z ofertą wystawców specjalizujących się w produkcji sprzętu potrzebnego w służbie. Środki ochrony osobistej, sprzęt ratowniczy, oprogramowanie łączności, drony i radiowozy oraz wiele innych atrakcji każdy może zobaczyć na przygotowanych stoiskach. Odbywające się targi, to także dynamiczny pokaz policyjnych kontrterrorystów BOA oraz psów służbowych Policji.

W dużej mierze wydarzenie zostanie poświęcone cyberbezpieczeństwu oraz modernizacji służb mundurowych. Dzisiaj popołudniu odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zwalczania cyberprzestępczości. Najnowsze technologie stają się automatycznie częścią naszej codzienności, dlatego świadomość z zagrożenia jakie mogą skrywać jest niezwykle istotna. Przeciwdziałanie oszustwom i innym cyberatakom to teraz jeden z głównych elementów działań Policji na całym świecie.

Odbiorcami targów są służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polsecure dedykowane są więc Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa. Ofertą mogą też być zainteresowane służby specjalne, Krajowa Administracja Skarbowa oraz organizacje ratownicze GOPR, TOPR, WOPR.

Źródło: KWP Kielce/ Targi Kielce