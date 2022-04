Wyłudzenia dotacji i broń bez zezwolenia Data publikacji 28.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz zajmujący się przestępczością gospodarczą zatrzymali sześciu mężczyzn. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego podejrzewani są o oszustwa dokonane na przestrzeni ostatnich lat. Kwoty wyłudzeń przekraczają 6 milionów złotych. Podczas zatrzymań policjanci zabezpieczyli dodatkowo nielegalnie posiadaną broń palną.

Policjanci z komendy wojewódzkiej interesowali się tą sprawą już od pewnego czasu. Dochodzeniowcy i funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą wpadli na trop kilku mężczyzn. Do ich zatrzymania doszło w poniedziałkowy poranek. Mężczyźni w wieku od 38 do 72 lat są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, wszyscy podejrzewani o wyłudzenie unijnych dotacji. Pieniądze miały być przeznaczone na remont stawów rybackich, jednak nie zostały spożytkowane we właściwy sposób. Posługując się wystawianymi fakturami VAT, za którymi kryły się fikcyjne prace remontowe wyłudzono ponad 6 200 000 złotych. Zatrzymani to zarówno dwaj właściciele „remontowanego” obiektu – 38 i 72-latek, jak również przedsiębiorcy, którzy rzekomo wykonywali prace przedstawiane na fakturach. Zatrzymanym grozi odpowiedzialność karna z związku z m. in. fałszerstwem i oszustwem.

Podczas zatrzymań policjanci zabezpieczyli gotówkę, telefony i komputery, samochody oraz broń palną. Okazało się, że jedna z zabezpieczonych jednostek jest posiadana przez zatrzymanego 38-latka nielegalnie. Posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach