Organizują zbiórki darów i wspierają uchodźców

Data publikacji 28.04.2022 Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wsparli kolejną już zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. Od pierwszych dni zbrojnej napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada w wielu wydziałach komendy zorganizowano zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Tym razem odzież, artykuły dla dzieci i środki higieniczne zebrane przez Wydział Doboru i Szkolenia zostały zawiezione do jednego z katowickich punktów pomocowych.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy z powodu wojny wywołanej przez Rosję byli zmuszeni opuścić swoje domy i znaleźli schronienie w Polsce, mogą liczyć na wsparcie wielu ludzi dobrych serc. Z pomocą ruszyli także policjanci i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Oprócz indywidualnych form pomocy, szybko zawiązały się wspólne inicjatywy zbiórek najbardziej potrzebnych w tym czasie produktów. Tym razem dary zebrane przez policjantów i pracowników cywilnych Wydziału Doboru i Szkolenia zostały zawiezione do jednego z punktów pomocowych na terenie Katowic. Wcześniej podobne zbiórki przeprowadzono już m.in. w: Wydziale Finansów, Wydziale Inwestycji i Remontów, Wydziale Kryminalnym, Wydziale Postępowań Administracyjnych oraz Wydziale Ruchu Drogowego. Dzięki temu do uchodźców trafiła odzież, produkty higieniczne dla dzieci i dorosłych, żywność, chemia i kosmetyki oraz wiele innych darów, tak potrzebnych dla osób, które były zmuszone w pośpiechu ewakuować się z objętej wojną Ukrainy, pozostawiając za sobą dorobek całego życia. W ten sposób policjanci i pracownicy cywilni dołożyli swoją cegiełkę do tego, aby w tym wyjątkowo trudnym i dramatycznym czasie wesprzeć ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

(KWP w Katowicach / kp)