Ustalenia śledczych doprowadziły do zatrzymania podejrzanego o zabójstwo

Data publikacji 28.04.2022

Ujawnione ciało 63-latka wskazywało na zabójstwo. Każda kolejna minuta przybliżała śledczych do ustalenia tożsamości podejrzanego. Ostatecznie został zatrzymany na terenie miasta. Prokurator postawił mu zarzut zabójstwa w związku z rozbojem, za co grozi nie mniej niż 12 lat więzienia, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. W tej sprawie śledczy nadal pracują nad szczegółami zdarzenia.

Kostrzyńskie służby w poniedziałek, 25.04.2022 r., siłowo otwierały drzwi do mieszkania po tym, jak sąsiedzi nie mogli skontaktować się z właścicielem. Po wejściu do środka 63-letni mężczyzna nie dawał oznak życia. Okoliczności wskazywały, że do śmierci mężczyzny mógł się ktoś przyczynić. W sprawę i ustalenia zaangażowali się policjanci wszystkich pionów. Na miejscu funkcjonariusze wspólnie z prokuratorem zabezpieczali ślady, które mogłyby pomóc w odtworzeniu zdarzenia. Służby kryminalne dotarły do zapisów z monitoringu, który zarejestrował sylwetkę osoby wytypowanej. Policjanci pracowali nad ustaleniem jej wizerunku i tożsamości. Kolejne godziny to intensywne poszukiwanie informacji przez służby kryminalne i dzielnicowych, czego rezultatem było ustalenie podejrzanego.

Śledczy ustalili, że pojawił się w niedzielę wieczorem w mieszkaniu 63-latka. Kiedy z niego wychodził, miał ze sobą dodatkowy bagaż. Policjanci pracowali nad ustaleniem jego tożsamości i byli w tym skuteczni. 38-letni mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy na terenie miasta. Mężczyzna był w zupełnie innej odzieży niż na materiale z monitoringu. Dzięki ustaleniom policjantów udało się zabezpieczyć w jednym z koszy na śmieci odzież z dnia zabójstwa. Okazało się, że mężczyzna wyniósł z domu 63-latka różne przedmioty, między innymi biżuterię i alkohol, które zostały odzyskane.

Zatrzymany 38-latek został przesłuchany, a prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa w związku z rozbojem. Sąd tymczasowo aresztował 38-latka. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat, karze 25 lat wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Nad szczegółami w tej sprawie nadal intensywnie pracują kostrzyńscy policjanci wraz z prokuraturą w Słubicach.

(KWP w Gorzowie / mw)

